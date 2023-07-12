Якщо у вас є проблеми з випорожненням, і закрепи трапляються частіше, ніж хотілося б, якщо ви вже не уявляєте свого життя без проносних таблеток, тоді ці рекомендації лікаря саме для вас.

– Сьогодні багато хто шукає більш природне розв’язання проблеми закрепів, оскільки вважає, що безрецептурні проносні таблетки можуть спричинити звикання, – каже лікар Антонелла Дьюелл.

За її словами, сумніви людей щодо фармпрепаратів для боротьби із закрепами не безпідставні. Окрім звикання, вони також можуть викликати болісну діарею та спазми.

Колега Дьюелл, доктор медичних наук Ван На Чун каже, що натуральні проносні препарати можуть бути кращими, ніж деякі інші, тому що м’якше впливають на травну систему і мають менше потенційних побічних ефектів.

Ось вісім рекомендованих фахівцями натуральних проносних, які ви можете знайти в магазині,

– Кількість кожного продукту або напою, необхідного для дії в якості проносного, може варіюватися залежно від людини та її конкретних потреб, – каже професор Чун.

Чорнослив

Чорнослив, мабуть, найвідоміший натуральний проносний засіб. Хоча дослідження, опубліковане в Американському журналі гастроентерології, підтверджує, що чорнослив ефективно допомагає в разі симптомів запору, лікар Д’юелл стверджує, що для отримання проносного ефекту вам потрібно з’їсти близько 8-10 сушених чорносливів. Щоправда, це додає до раціону додаткові 182 калорії. Крім того, деякі люди після вживання чорносливу повідомляли про здуття живота і газоутворення.

Ківі

У тому ж дослідженні, опублікованому в Американському журналі гастроентерології, зазначається, що ківі – це варіант для тих, хто хоче позбутися закрепів. На додачу до всього, в декількох клінічних випробуваннях було доведено, що ківі ефективний у полегшенні запорів без будь-яких побічних ефектів.

– Ківі не просто багаті на клітковину, їхня клітковина в’язка, здатна утримувати воду, що підвищує м’якість випорожнень, – пояснює Дьюелл.

Ківі також містять фермент під назвою актинідин, який, як вважається, стимулює рецептори у товстій кишці. Між іншим, цей фермент міститься переважно в зелених ківі, а в золотих сортах його менше. Все, що вам потрібно, – з’їсти два середніх очищених зелених ківі на день, щоб відчути значне поліпшення.

Овес

За словами Дьюелл, овес багатий на клітковину, особливо на розчинну клітковину. Вона поглинає воду, утворюючи гель, що робить випорожнення м’якшими і легшими. Вівсянка на ніч – чудовий і простий спосіб почати свій день із підвищеним вмістом клітковини.

Насіння чіа

Насіння чіа допомагає зробити випорожнення м’якшими і легшими.

– Чудовий спосіб використовувати насіння чіа – замочити його в рідині, – рекомендує Дьюелл.

Достатньо додати одну столову ложку у вівсянку на ніч. Насіння чіа вбере воду і набухне, утворивши гель.

Лляне насіння

Насіння льону також має природні проносні властивості, оскільки містить як розчинну, так і нерозчинну клітковину, причому мелене насіння льону ефективніше.

Може знадобитися до двох столових ложок для настання ефекту.

Кефір

Експериментальне дослідження, опубліковане в Турецькому журналі гастроентерології, показало, що кефір (без добавок і цукру) допомагає впоратися із закрепами. Це може бути пов’язано з пробіотиками в цьому кисломолочному продукті.

Дьюелл рекомендує вживати 500 мл на день протягом 4 тижнів, щоб збільшити частоту випорожнень і поліпшити їхню консистенцію.

Кава

Кава – стимулятор, який теж може збільшити моторику кишківника.

– Один із компонентів кави, хлорогенова кислота, якраз і сприяє проносному ефекту, – пояснює Дьюелл.

Вона зазначає, що навіть кава без кофеїну може допомогти, а також вказує, що гарячий напій ефективніший за холодний.

Вода

Є багато причин пити достатню кількість води, зокрема і в ролі допомоги від закрепів. Дослідження, опубліковане в Nutrients, підтвердило, що природні мінеральні води, багаті сульфатом магнію, діють як проносне. Але навіть звичайна вода може допомогти.

Читайте також: Які продукти викликають закреп та як позбутися проблеми

Джерело: Eat this, Not That