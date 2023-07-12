Если у вас есть проблемы со стулом, и запоры случаются чаще, чем хотелось бы, если вы уже не представляете своей жизни без слабительных таблеток, тогда эти рекомендации врача именно для вас.

— Сегодня многие ищут более природное решение проблемы запоров, поскольку считают, что безрецептурные слабительные могут вызвать привыкание, — говорит доктор Антонелла Дьюэлл.

По ее словам, сомнения людей относительно фармпрепаратов для борьбы с запорами не беспочвенны. Кроме привыкания, они также могут вызвать болезненную диарею и спазмы.

Коллега Дьюэлл, доктор медицинских наук Ван На Чун говорит, что натуральные слабительные могут быть предпочтительнее некоторых других, потому что мягче воздействуют на пищеварительную систему и имеют меньше потенциальных побочных эффектов.

Вот восемь рекомендованных диетологами натуральных слабительных, которые вы можете найти в магазине.

— Количество каждого продукта или напитка, необходимого для действия в качестве слабительного, может варьироваться в зависимости от человека и его конкретных потребностей, говорит професор Чун.

Чернослив

Чернослив, пожалуй, самое известное натуральное слабительное. Хотя исследование, опубликованное в Американском журнале гастроэнтерологии, подтверждает, что чернослив эффективно помогает при симптомах запора, доктор Дьюэлл утверждает, что для получения слабительного эффекта вам нужно съесть около 8-10 штук. Правда, это добавляет к рациону дополнительные 182 калории. Кроме того, некоторые люди сообщали о вздутии живота и газообразовании после употребления чернослива.

Киви

В том же исследовании, опубликованном в Американском журнале гастроэнтерологии, отмечается, что киви — это вариант для тех, кто хочет избавиться от запоров. Вдобавок ко всему, в нескольких клинических испытаниях было доказано, что киви эффективен в облегчении запоров без каких-либо побочных эффектов.

— Киви не просто богаты клетчаткой, их клетчатка вязкая, способная удерживать воду, что повышает мягкость стула, — объясняет Дьюэлл.

Киви также содержат фермент под названием актинидин, который стимулирует рецепторы в толстой кишке. Между прочим, этот фермент содержится в основном в зеленых киви, а в золотых сортах его меньше. Все, что вам нужно, съесть два средних очищенных зеленых киви в день, чтобы увидеть значительное улучшение.

Овес

По словам Дьюэлл, овес богат клетчаткой, особенно растворимой. Она поглощает воду, образуя гель, что делает стул более мягким и легким. Овсянка на ночь — отличный и простой способ начать свой день с повышенным содержанием клетчатки.

Семена чиа

Семена чиа тоже помогают сделать стул более мягким и легким.

— Отличный способ использовать семена чиа — замочить их в жидкости, — рекомендует Дьюэлл.

Достаточно добавить одну столовую ложку в овсянку на ночь. Семена чиа впитают воду и набухнут, образуя гель.

Льняное семя

Семена льна также обладают природными слабительными свойствами, так как содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, причем молотые семена льна более эффективны.

Может потребоваться до двух столовых ложек для наступления эффекта.

Кефир

Экспериментальное исследование, опубликованное в Турецком журнале гастроэнтерологии, показало, что кефир (без добавок и сахара) помогает справиться с запорами. Это может быть связано с пробиотиками в этом кисломолочном продукте.

Дьюэлл рекомендует употреблять 500 мл в день в течение 4 недель, чтобы увеличить частоту стула и улучшить его консистенцию.

Кофе

Кофе — стимулятор, который тоже может увеличить моторику кишечника.

— Один из компонентов кофе — хлорогеновая кислота, как раз и способствует слабительному эффекту, — объясняет Дьюэлл.

Она отмечает, что даже кофе без кофеина может помочь, а также указывает, что горячий напиток более эффективен, чем холодный.

Вода

Есть много причин пить достаточное количество воды, в том числе в качестве помощи при запорах. Исследование, опубликованное в Nutrients, подтвердило, что природные минеральные воды, богатые сульфатом магния, действуют как слабительное. Но даже обычная вода может помочь.

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Источник: Eat this, Not That