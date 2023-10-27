Боль в области грудной клетки не всегда свидетельствует именно о сердечных проблемах, довольно часто оказывается, что виновата гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, заболевания легких, костно-мышечной системы (миозит, костохондрит, травмы, перелом ребер и т.д.), опоясывающий герпес и даже паническая атака.

Кардиолог Мария Павленко поможет разобраться с этой проблемой, чтобы определить для себя, когда состояние, которое вызывает загрудинную боль, опасно и требует срочного вмешательства врачей, а когда просто надо выпить успокоительного.

По словам врача, сначала надо понять, что причин для боли в груди на самом деле достаточно много.

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— Сквозь грудную клетку человека проходят нервы и сосуды, там размещается не только сердце, но и легкие, а также пищевод, трахея, аорта и другие структуры, — отмечает кардиолог.

Поэтому, разумеется, все перечисленные органы и сосуды могут обусловить возникновение боли. Хотя, об этом стоит помнить, боль за грудиной может быть симптомом неотложного состояния, например, инфаркта миокарда.

— Прислушайтесь к себе и попробуйте сформулировать, какую именно боль вы чувствуете — колющую, режущую, сжимающую, тупую, едва ощутимую или невыносимую, — советует врач.

Это, а также определение, по возможности, места локализации боли, поможет врачу определить ее причину и перейти к эффективным действиям.

Ведь болевые ощущения могут быть как самостоятельным симптомом, так и сопровождаться другими проявлениями, распространяться, отдавать в руки, шею, плечи, живот.

Боль в груди может длиться от нескольких секунд до нескольких минут и даже часов.

Что делать, если беспокоит боль в области грудной клетки

— Я бы сказала, что при любых проявлениях стоит обратиться к врачу и пройти обследование, — говорит кардиолог.

Однако, по ее словам, есть симптомы, которые требуют срочного вмешательства медиков.

Вызывайте скорую, если вы чувствуете:

внезапную боль в грудной клетке;

боль отдает в руки, спину, шею или челюсть;

сжатие в области грудной клетки;

одышку, повышенную потливость и общее недомогание;

интенсивная боль беспокоит вас более 15 минут.

Перечисленные выше симптомы могут свидетельствовать о сердечном приступе, который требует неотложной медицинской помощи.

Источник: Бережи себе