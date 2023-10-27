Боль в области грудной клетки не всегда свидетельствует именно о сердечных проблемах, довольно часто оказывается, что виновата гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, заболевания легких, костно-мышечной системы (миозит, костохондрит, травмы, перелом ребер и т.д.), опоясывающий герпес и даже паническая атака.
Кардиолог Мария Павленко поможет разобраться с этой проблемой, чтобы определить для себя, когда состояние, которое вызывает загрудинную боль, опасно и требует срочного вмешательства врачей, а когда просто надо выпить успокоительного.
По словам врача, сначала надо понять, что причин для боли в груди на самом деле достаточно много.
— Сквозь грудную клетку человека проходят нервы и сосуды, там размещается не только сердце, но и легкие, а также пищевод, трахея, аорта и другие структуры, — отмечает кардиолог.
Поэтому, разумеется, все перечисленные органы и сосуды могут обусловить возникновение боли. Хотя, об этом стоит помнить, боль за грудиной может быть симптомом неотложного состояния, например, инфаркта миокарда.
— Прислушайтесь к себе и попробуйте сформулировать, какую именно боль вы чувствуете — колющую, режущую, сжимающую, тупую, едва ощутимую или невыносимую, — советует врач.
Это, а также определение, по возможности, места локализации боли, поможет врачу определить ее причину и перейти к эффективным действиям.
Ведь болевые ощущения могут быть как самостоятельным симптомом, так и сопровождаться другими проявлениями, распространяться, отдавать в руки, шею, плечи, живот.
Боль в груди может длиться от нескольких секунд до нескольких минут и даже часов.
Что делать, если беспокоит боль в области грудной клетки
— Я бы сказала, что при любых проявлениях стоит обратиться к врачу и пройти обследование, — говорит кардиолог.
Однако, по ее словам, есть симптомы, которые требуют срочного вмешательства медиков.
Вызывайте скорую, если вы чувствуете:
- внезапную боль в грудной клетке;
- боль отдает в руки, спину, шею или челюсть;
- сжатие в области грудной клетки;
- одышку, повышенную потливость и общее недомогание;
- интенсивная боль беспокоит вас более 15 минут.
Перечисленные выше симптомы могут свидетельствовать о сердечном приступе, который требует неотложной медицинской помощи.
Источник: Бережи себе