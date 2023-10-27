Біль у ділянці грудної клітки не завжди свідчить саме про серцеві проблеми, досить часто виявляється, що винна гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, захворювання легень, кістково-м‘язової системи (міозит, костохондрит, травми, перелом ребер тощо), оперізуючий герпес і навіть панічна атака.

Кардіологиня Марія Павленко допоможе розібратися з цією проблемою, щоб визначити для себе, коли стан, який викликає загрудинний біль, небезпечний і вимагає термінового втручання лікарів, а коли просто треба випити заспокійливого.

За словами лікарки, спочатку треба зрозуміти, що причин для болю в грудях насправді досить багато.

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– Крізь грудну клітку людини проходять нерви та судини, там розміщується не тільки серце, але й легені, а також стравохід, трахея, аорта та інші структури, – наголошує кардіологиня.

Тож, зрозуміло, усі перераховані органи і судини можуть зумовити виникнення болю. Хоча, про це варто пам’ятати, біль за грудиною може бути симптомом невідкладного стану, приміром, інфаркту міокарда.

– Прислухайтесь до себе і спробуйте сформулювати, який саме біль ви відчуваєте – колючий, ріжучий, стискаючий, тупий, ледь відчутний чи нестерпний, – радить лікарка.

Це, а також визначення, за можливості, місця локалізації болю, допоможе лікарю визначити його причину та перейти до ефективних дій.

Адже больові відчуття можуть бути як самостійним симптомом, так і супроводжуватися іншими проявами, поширюватись, віддавати в руки, шию, плечі, живіт.

Біль у грудях може тривати від кількох секунд до кількох хвилин і навіть годин.

Що робити, якщо турбує біль у ділянці грудної клітки

– Я б сказала, що за будь яких проявів варто звернутися до лікаря і пройти обстеження, – говорить кардіологиня.

Проте, за її словами, є симптоми, які вимагають термінового втручання медиків.

Викликайте швидку, якщо ви відчуваєте:

раптовий біль у грудній клітці;

біль віддає у руки, спину, шию чи щелепу;

стиснення в області грудної клітки;

задишку, підвищену пітливість та загальне нездужання;

інтенсивний біль турбує вас понад 15 хвилин.

Перелічені вище симптоми можуть свідчити про серцевий напад, який потребує негайної медичної допомоги.

Джерело: Бережи себе