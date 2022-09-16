К врачу часто приходят пациенты, которые жалуются на боль между лопатками. Почему она возникает и что с ней делать, рассказывает врач-невролог Виталий Осташко.

— Существует много причин, которые вызывают боль между лопатками, — говорит доктор. – Это могут быть травмы мышц, позвоночника, а также сердечные приступы, тромбоэмболия легких и другие опасные для жизни состояния.

Мышечную боль вызывают:

занятия тяжелой атлетикой

чрезмерные нагрузки при любом виде фитнеса

плохая осанка

длительное сидение за компьютером

мышцу можно потянуть даже во время сна

Другие причины боли между лопатками:

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дегенеративное заболевание диска, или грыжа межпозвоночного диска в позвоночнике

сколиоз

остеоартрит в суставах вокруг шеи, позвоночника или ребер

спинальный стеноз или сужение спинного мозга

кислотный рефлюкс

фибромиалгии

опоясывающий лишай

синдром миофасциальной боли

некоторые раковые заболевания, такие как рак легких, лимфомы, рак печени, рак пищевода, мезотелиома и рак, который распространяется на кости

ущемление нерва

желчный камень, который часто сопровождается тошнотой и болью в верхней правой части живота.

Сердечный приступ может сопровождаться болью между лопатками. Особенно часто это проявляется у женщин. В таком случае, ощущаются и другие симптомы сердечной болезни: одышка, боль в груди. При таких явлениях нужно вызывать медиков.

Сильная боль в верхней части спины возникает, если происходит разрыв торакальной аорты или ее расслоение. Если это произойдет, вы должны немедленно позвонить в местную службу экстренной помощи.

Еще одно серьезное заболевание может стать причиной боли: легочная эмболия. Сгустки крови, например, из ног, отрываются и попадают в легкие. Немедленно обратитесь за экстренной медицинской помощью.

Если боль хроническая, несильна, то нужно посетить врача для консультации.

Лечение боли

Оно будет зависеть от причины и тяжести состояния, считает невролог.

Домашние средства

Некоторые люди облегчают свое состояние с помощью самостоятельного лечения.

Упражнения

Физическая активность важна для общего здоровья, но в конкретном случае, при болях в области лопаток, нужны упражнения для укрепления спины: отжимания, подтягивания и приседания.

Облегчить боль и улучшить кровообращение в проблемной области поможет йога.

Диета

Определенные продукты могут вызвать воспаление в организме, которое ухудшит симптомы. Избегайте вредных продуктов и употребляйте много фруктов и овощей. Выбор продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, таких как сельдь, лосось, также может помочь.

Отдых

Иногда, чтобы избавиться от боли, нужно просто расслабиться и отдохнуть.

Компрессы

Применение горячих и холодных компрессов в области между лопатками может облегчить дискомфорт. Как правило, лучше использовать их в течение 15 минут за раз, каждые четыре часа.

Терапия

Массаж или физиотерапия могут также облегчить состояние во многих случаях, особенно если боль вызвана чрезмерным напряжением мышц или суставов, травмой.

Некоторые лекарства могут снять боль и дискомфорт между лопатками. Они могут включать противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен. Иногда, стероиды даются в виде таблетки или инъекций, чтобы убрать боль и воспаление. Мышечные релаксанты и даже антидепрессанты также назначаются для определенных состояний, связанных с лопатками.

Хирургические методы применяются редко.

Советы по профилактике

Чтобы предотвратить боль между лопатками: