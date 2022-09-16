До лікаря часто приходять пацієнти, які скаржаться на біль між лопатками. Чому він виникає, і що з ним робити, розповідає лікар-невролог Віталій Осташко.

– Існує багато причин, які викликають біль між лопатками, – каже лікар. – Це можуть бути травми м’язів, хребта, серцеві напади, тромбоемболія легень та інші небезпечні для життя стани.

Біль у м’язах викликають:

заняття тяжкою атлетикою

надмірні навантаження за будь-якого виду фітнесу

погана постава

тривале сидіння за комп’ютером

м’яз можна потягнути навіть під час сну

Інші причини болю між лопатками:

Зараз дивляться

дегенеративне захворювання диска, або грижа міжхребцевого диска у хребті

сколіоз

остеоартрит у суглобах навколо шиї, хребта чи ребер

спинальний стеноз або звуження спинного мозку

кислотний рефлюкс

фіброміалгії

оперізувальний лишай

синдром міофасціального болю

деякі ракові захворювання, як-от рак легень, лімфоми, рак печінки, рак стравоходу, мезотеліома та рак, який поширюється на кістки

утиск нерва

жовчний камінь, який часто супроводжується нудотою та болем у верхній правій частині живота

Серцевий напад може супроводжуватись болем між лопатками. Особливо це виявляється у жінок. У такому разі відчуваються й інші симптоми серцевої хвороби: задишка, біль у грудях. За таких явищ потрібно викликати медиків.

Сильний біль у верхній частині спини виникає, якщо відбувається розрив торакальної аорти або її розшарування. Якщо це станеться, ви повинні негайно зателефонувати до місцевої служби екстреної допомоги.

Ще одне серйозне захворювання може спричинити біль: легенева емболія. Згустки крові, наприклад, з ніг, відриваються та потрапляють у легені. Негайно зверніться по екстрену медичну допомогу.

Якщо біль хронічний, несильний, то потрібно відвідати лікаря для консультації.

Лікування болю

Воно буде залежати від причини та тяжкості стану, вважає невролог.

Домашні засоби

Деякі люди полегшують свій стан за допомогою самостійного лікування.

Вправи

Фізична активність важлива для загального здоров’я, але в конкретному випадку, при болях навколо лопаток, потрібні вправи для зміцнення спини: відтискання, підтягування та присідання.

Полегшити біль та покращити кровообіг у проблемній ділянці допоможе йога.

Дієта

Певні продукти можуть спричинити запалення в організмі, яке погіршить симптоми. Уникайте шкідливих продуктів та вживайте багато фруктів та овочів. Вибір продуктів з високим вмістом жирних кислот омега-3, як-от оселедець, лосось, також може допомогти.

Відпочинок

Іноді, щоб позбутися болю, потрібно просто розслабитися і відпочити.

Компреси

Застосування гарячих та холодних компресів на ділянку між лопатками може полегшити дискомфорт. Як правило, краще використовувати їх протягом 15 хв за раз на кожні чотири години.

Терапія

Масаж або фізіотерапія можуть також полегшити стан у багатьох випадках, особливо якщо біль викликаний надмірною напругою м’язів або суглобів, травмою.

Деякі ліки знімають біль та дискомфорт між лопатками. Вони можуть містити протизапальні препарати, зокрема ібупрофен. Іноді стероїди даються у вигляді таблеток або ін’єкцій, щоб прибрати біль та запалення. М’язові релаксанти та навіть антидепресанти також призначаються для певних станів, пов’язаних із лопатками.

Хірургічні методи застосовують рідко.

Поради щодо профілактики

Щоб запобігти болю між лопатками: