Біль у плечах може з’явитися з різних причин. Він супроводжує такі захворювання як тендиніт, артрит, розірваний хрящ. Та є ще одна причина: защемлений нерв у верхньому відділі хребта, також відомий як цервікальна радикулопатія.

Нерв защемлюється, коли довкола хребцевого диска утворюються кісткові шпори. Ці диски є амортизаторами між хребцями. Як ви стаєте старшими, висота хребців зменшується і диски стають тоншими, а навколо них утворюються шпори, щоб зміцнити їх. Та водночас це нове розростання кістки може чинити тиск на нервовий корінець у хребті.

Ознаки защемленого нерва

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Якщо защемлений нерв викликає біль у плечі, потрібно звернутися до лікаря, обстежити шию та плечі, щоб з’ясувати причину. Однак є ознаки, які можуть допомогти шукати у правильному напрямку.

Защемлений нерв зазвичай викликає біль лише на одному плечі. Цей біль гострий, на відміну від тупого болю або болю напруження після тренувань або фізичної роботи.

Біль може посилитися, коли ви повертаєте голову. Біль у шиї або у задній частині голови також є ознаками того, що причиною дискомфорту є защемлений нерв.

Він може проявлятися поколюванням у плечі, онімілістю та слабкістю, коли ви намагаєтеся щось підняти. У деяких випадках симптоми відчуваються від плеча по руці аж до кисті.

Діагностика болю у плечі

Невролог може визначити, який нерв защемляється залежно від ваших симптомів. Проте необхідний комплексний огляд. Це включає фізичний огляд шиї та плечей, перевірка рефлексів, чутливості та сили.

Оскільки нерви в хребті впливають на багато аспектів вашого здоров’я, ви також повинні повідомити свого лікаря, чи ви помітили зміни в роботі кишечника або сечового міхура.

Діагностика може також включати рентгенівські знімки або магнітно-резонансну томографію (МРТ).

Для болю, зосередженого у плечі, може бути проведений рентгенівський знімок суглоба, щоб не пропустити ознак артриту чи травми кісток.

МРТ або УЗД можуть показати м’яку тканину в плечі і визначити, чи біль викликаний пошкодженими зв’язками або сухожиллями.

Лікування

Якщо джерелом болю в плечі є защемлений нерв, лікар може рекомендувати фізичну терапію для підвищення міцності та гнучкості в ділянці шиї та плеча.

Тим не менш, вам також може бути рекомендовано обмежити рух шиї. Прийдеться якийсь час носити м’кий комір.

Інші методи лікування можуть включати протизапальні болезаспокійливі засоби або ін’єкції стероїдів у ділянку ураженого нерва.

Ін’єкції стероїдів можуть зменшити біль та набряк.

Якщо проблема досить серйозна, операція може бути варіантом видалення кісткової шпори, що затиснула нерв.

Джерело: Віталій Осташко