Втома, апатія, поганий стан волосся, шкіри, та нігтів, неуважність. Знайомі симптоми? Скоріше за все, вашому організму бракує заліза. Чому виникає дефіцит заліза і як вирішити проблему, Факти ICTV дізнавалися у дієтолога-нутриціолога Богдани Люлько.

За даними ВООЗ близько 15% всього населення земної кулі мають низький рівень заліза. А це один із найпотрібніших нашому організму мікроелемент.

– Залізо забезпечує дихання кожної клітини організму. Так, кожна наша клітина потребує кисень для нормального функціонування. Спробуйте хоч годину дихати на 30-50%, затуляючи собі рот та ніс. Ось так відчувають себе наші клітини без достатнього рівня кисню, – пояснює нутриціолог.

Популярна, хоч і хибна думка, що рівень заліза ми можемо оцінити за лабораторним показником гемоглобіна. Але нерідко показник гемоглобіна може бути в нормі при досить сильному дефіциті заліза.

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Для реальної оцінки необхідно отримати такі показники, як: гемоглобін, еритроцити, MCV, MCH, RDW в загальному аналізі крові. А також рівень феритину. Та ці аналізи призначає, а потім аналізує виключно лікар.

Коли ж йти до спеціаліста

Часто жінки сприймають хронічну втому, як незмінну частину свого буденного життя. Мовляв, робота, сім’я і домашнє господарство не дають перепочинку.

– Але, – застерігає Богдана Люлько, – саме втома – перша ознака нестачі заліза в організмі.

Крім того, слід звернути увагу й на інші симптоми:

випадіння, сповільнення росту волосся;

ламкість нігтів;

апатія;

зниження уваги, концентрації;

задишка;

сухість шкіри;

погане загоювання ран;

непереносимість фізичних навантажень.

Чому жінкам не вистачає заліза і як компенсувати його нестачу

Жінки, які довго сидять на суворій дієті, найчастіше страждають від дефіциту заліза. Вони просто обмежують себе в продуктах, що мають великий вміст цього мікроелементу.

Є й інші причини нестачі заліза в організмі:

Проблеми із травною системою, через які кишківник погано всмоктує залізо. Гастрит зі зниженою кислотоутворюючою функцією. Велика крововтрата, зокрема і через аномально рясні менструації. Вагітність і грудне годування. Занадто інтенсивні тренування.

Аби усунути проблему, фахівчиня радить насамперед їсти продукти з великим вмістом заліза:

печінка;

квасоля;

червоне м’ясо;

гречка;

горіхи;

яйця.

А ось від продуктів-інгібіторів, які пригнічують всмоктування заліза, краще на деякий час відмовитися. До таких належить молочні продукти, кава, чай.

– Самостійно призначати собі препарати, які підвищують вміст заліза в організмі, категорично заборонено, – застерігає Богдана Люлько.

Це може зробити лише фахівець і тільки після обстеження та здачі вами всіх необхідних аналізів. А ось самолікування може лише погіршити проблеми зі здоров’ям.