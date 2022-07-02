Втома, апатія, поганий стан волосся, шкіри, та нігтів, неуважність. Знайомі симптоми? Скоріше за все, вашому організму бракує заліза. Чому виникає дефіцит заліза і як вирішити проблему, Факти ICTV дізнавалися у дієтолога-нутриціолога Богдани Люлько.
За даними ВООЗ близько 15% всього населення земної кулі мають низький рівень заліза. А це один із найпотрібніших нашому організму мікроелемент.
– Залізо забезпечує дихання кожної клітини організму. Так, кожна наша клітина потребує кисень для нормального функціонування. Спробуйте хоч годину дихати на 30-50%, затуляючи собі рот та ніс. Ось так відчувають себе наші клітини без достатнього рівня кисню, – пояснює нутриціолог.
Популярна, хоч і хибна думка, що рівень заліза ми можемо оцінити за лабораторним показником гемоглобіна. Але нерідко показник гемоглобіна може бути в нормі при досить сильному дефіциті заліза.
Для реальної оцінки необхідно отримати такі показники, як: гемоглобін, еритроцити, MCV, MCH, RDW в загальному аналізі крові. А також рівень феритину. Та ці аналізи призначає, а потім аналізує виключно лікар.
Коли ж йти до спеціаліста
Часто жінки сприймають хронічну втому, як незмінну частину свого буденного життя. Мовляв, робота, сім’я і домашнє господарство не дають перепочинку.
– Але, – застерігає Богдана Люлько, – саме втома – перша ознака нестачі заліза в організмі.
Крім того, слід звернути увагу й на інші симптоми:
- випадіння, сповільнення росту волосся;
- ламкість нігтів;
- апатія;
- зниження уваги, концентрації;
- задишка;
- сухість шкіри;
- погане загоювання ран;
- непереносимість фізичних навантажень.
Чому жінкам не вистачає заліза і як компенсувати його нестачу
Жінки, які довго сидять на суворій дієті, найчастіше страждають від дефіциту заліза. Вони просто обмежують себе в продуктах, що мають великий вміст цього мікроелементу.
Є й інші причини нестачі заліза в організмі:
- Проблеми із травною системою, через які кишківник погано всмоктує залізо.
- Гастрит зі зниженою кислотоутворюючою функцією.
- Велика крововтрата, зокрема і через аномально рясні менструації.
- Вагітність і грудне годування.
- Занадто інтенсивні тренування.
Аби усунути проблему, фахівчиня радить насамперед їсти продукти з великим вмістом заліза:
- печінка;
- квасоля;
- червоне м’ясо;
- гречка;
- горіхи;
- яйця.
А ось від продуктів-інгібіторів, які пригнічують всмоктування заліза, краще на деякий час відмовитися. До таких належить молочні продукти, кава, чай.
– Самостійно призначати собі препарати, які підвищують вміст заліза в організмі, категорично заборонено, – застерігає Богдана Люлько.
Це може зробити лише фахівець і тільки після обстеження та здачі вами всіх необхідних аналізів. А ось самолікування може лише погіршити проблеми зі здоров’ям.