Усталость, апатия, плохое состояние волос, кожи и ногтей, невнимательность. Знакомые симптомы? Скорее всего, вашему организму не хватает железа. Почему возникает дефицит железа и как решить проблему, Факты ICTV узнавали у диетолога-нутрициолога Богданы Люлько.
По данным ВОЗ, около 15% всего населения земного шара имеют низкий уровень железа. А это один из самых нужных нашему организму микроэлемент.
— Железо обеспечивает дыхание каждой клетки организма. Да, каждая наша клетка нуждается в кислороде для нормального функционирования. Попытайтесь хоть час дышать на 30-50%, прикрывая себе рот и нос. Вот так чувствуют себя наши клетки без достаточного уровня кислорода, – объясняет нутрициолог.
Популярно, хотя и ошибочное мнение, что уровень железа мы можем оценить по лабораторному показателю гемоглобина. Но часто показатель гемоглобина может быть в норме при достаточно сильном дефиците железа.
Для настоящей оценки нужно получить такие характеристики, как: гемоглобин, эритроциты, MCV, MCH, RDW в общем анализе крови. А также уровень ферритина. Эти анализы назначает, а затем анализирует исключительно врач.
Когда же идти к специалисту
Часто женщины воспринимают хроническую усталость как неизменную часть своей обыденной жизни. Мол, работа, семья и домашнее хозяйство не дают передышки.
— Но, – предостерегает Богдана Люлько, – именно усталость – первый признак недостатка железа в организме.
Кроме того, следует обратить внимание и на другие симптомы:
- выпадение, замедление роста волос;
- ломкость ногтей;
- апатия;
- снижение внимания, концентрации;
- одышка;
- сухость кожи;
- плохое заживление ран;
- непереносимость физических нагрузок.
Почему женщинам не хватает железа и как компенсировать его нехватку
Женщины, долго сидящие на строгой диете, чаще всего страдают от дефицита железа. Они просто ограничивают себя в продуктах, имеющих большое содержание этого микроэлемента.
Есть и другие причины нехватки железа в организме:
- Проблемы с пищеварительной системой, из-за которых кишечник плохо впитывает железо.
- Гастрит с пониженной кислотообразующей функцией.
- Большая кровопотеря, в том числе и из-за аномально обильных менструаций.
- Беременность и грудное вскармливание.
- Слишком интенсивные тренировки.
Чтобы устранить проблему, специалист советует прежде всего есть продукты с большим содержанием железа:
- печень;
- фасоль;
- красное мясо;
- гречиха;
- орехи;
- яйца.
А вот от продуктов-ингибиторов, подавляющих всасывание железа, лучше на время отказаться. К таковым относятся молочные продукты, кофе, чай.
– Самостоятельно назначать себе препараты, повышающие содержание железа в организме, категорически запрещено, – предостерегает Богдана Люлько.
Это может сделать только специалист и только после обследования и сдачи вами всех необходимых анализов. А вот самолечение может только усугубить проблемы со здоровьем.