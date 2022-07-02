Усталость, апатия, плохое состояние волос, кожи и ногтей, невнимательность. Знакомые симптомы? Скорее всего, вашему организму не хватает железа. Почему возникает дефицит железа и как решить проблему, Факты ICTV узнавали у диетолога-нутрициолога Богданы Люлько.

По данным ВОЗ, около 15% всего населения земного шара имеют низкий уровень железа. А это один из самых нужных нашему организму микроэлемент.

— Железо обеспечивает дыхание каждой клетки организма. Да, каждая наша клетка нуждается в кислороде для нормального функционирования. Попытайтесь хоть час дышать на 30-50%, прикрывая себе рот и нос. Вот так чувствуют себя наши клетки без достаточного уровня кислорода, – объясняет нутрициолог.

Популярно, хотя и ошибочное мнение, что уровень железа мы можем оценить по лабораторному показателю гемоглобина. Но часто показатель гемоглобина может быть в норме при достаточно сильном дефиците железа.

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Для настоящей оценки нужно получить такие характеристики, как: гемоглобин, эритроциты, MCV, MCH, RDW в общем анализе крови. А также уровень ферритина. Эти анализы назначает, а затем анализирует исключительно врач.

Когда же идти к специалисту

Часто женщины воспринимают хроническую усталость как неизменную часть своей обыденной жизни. Мол, работа, семья и домашнее хозяйство не дают передышки.

— Но, – предостерегает Богдана Люлько, – именно усталость – первый признак недостатка железа в организме.

Кроме того, следует обратить внимание и на другие симптомы:

выпадение, замедление роста волос;

ломкость ногтей;

апатия;

снижение внимания, концентрации;

одышка;

сухость кожи;

плохое заживление ран;

непереносимость физических нагрузок.

Почему женщинам не хватает железа и как компенсировать его нехватку

Женщины, долго сидящие на строгой диете, чаще всего страдают от дефицита железа. Они просто ограничивают себя в продуктах, имеющих большое содержание этого микроэлемента.

Есть и другие причины нехватки железа в организме:

Проблемы с пищеварительной системой, из-за которых кишечник плохо впитывает железо.

Гастрит с пониженной кислотообразующей функцией.

Большая кровопотеря, в том числе и из-за аномально обильных менструаций.

Беременность и грудное вскармливание.

Слишком интенсивные тренировки.

Чтобы устранить проблему, специалист советует прежде всего есть продукты с большим содержанием железа:

печень;

фасоль;

красное мясо;

гречиха;

орехи;

яйца.

А вот от продуктов-ингибиторов, подавляющих всасывание железа, лучше на время отказаться. К таковым относятся молочные продукты, кофе, чай.

– Самостоятельно назначать себе препараты, повышающие содержание железа в организме, категорически запрещено, – предостерегает Богдана Люлько.

Это может сделать только специалист и только после обследования и сдачи вами всех необходимых анализов. А вот самолечение может только усугубить проблемы со здоровьем.