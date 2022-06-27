Визначення групи та резус фактору крові – це один з найважливіших аналізів. Без нього неможливо проводити хірургічні втручання, донорство або трансплантацію органів.

Як та де дізнатися свою групу крові – читайте в нашому матеріалі.

Що таке група крові

Група крові та резус-фактор – це генетичні ознаки, які не змінюються протягом життя. В організмі кожної людини, включаючи клітини і плазму крові, циркулює унікальне поєднання антигенів. Найбільш важливими є дві системи антигенів: АВ0 і резус.

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Загалом, система АВ0 визначає чотири групи крові, а резус-системи може бути двох значень – позитивного і негативного.

Лікарі зазначають, що чим вище у людини порядковий номер групи крові, тим нижче її донорські якості. Саме тому людину з четвертою групою крові вважають ідеальним реципієнтом, а з першою – ідеальними донорами.

Знати свою групу крові та резус-фактор дуже важливо, адже в екстрених ситуація це може зберегти комусь життя.

Як дізнатися свою групу крові

Дізнатися свою групу крові та резус-фактор може кожен. Для цього потрібно звернутися до лікарні. Ви можете завітати до свого сімейного лікаря або ж обрати приватну клініку.

Головне, аби в лікарні було якісне обладнання, яке зможе визначити групу крові.

Особливої підготовки перед дослідженням не потрібно. Рекомендується не вживати надто жирну їжу за добу до аналізу та приходити здавати кров натщесерце.

Кров на аналіз для визначення групи крові можуть брати як з пальця, так і з вени (зараз вважають за краще брати кров з вени).

Результат буде готовий за добу. У приватних лікарнях вам можуть також зробити експрес-тест, його результати будуть готові за три години.

Рекомендуємо також ретельно перевірити свою медичну картку. Можливо там занесена інформація про вашу групу крові та резус-фактор.

Група крові у документах

Інформація про групу крові та резус-фактор можна внести у посвідчення водія. Це відбувається безпосередньо під час заміни водійського посвідчення.

Адміністратор сервісного центру МВС вносить цю інформацію у новий водійський документ на основі даних, вказаних у медичній довідці 083/о.

Групу крові і резус-фактор вносять також у паспорти нового зразка. Перш за все її вносять на випадок надзвичайної ситуації.