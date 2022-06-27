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Симптоми, які повинні насторожити: як зрозуміти, що потрібно звернутися до ендокринолога

27 Червня 2022, 10:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Які зміни в нашому самопочутті можуть сигналізувати про те, що не варто відкладати візит до ендокринолога. Адже, як відомо, будь-яку хворобу набагато легше побороти на ранній стадії її розвитку.

– Коли ми говоримо або чуємо фразу “гормональне здоров’я”, то насправді йдеться про баланс наших гормонів, – зазначають фахівці онлайн-платформи Telegram-каналу Бережи себе.

Гормони – це речовини, які виділяються ендокринними залозами. Від них залежить робота наших органів, наш настрій, наші репродуктивні та когнітивні функції тощо.

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Стан, коли рівень якогось гормону нижче або вище норми, називається гормональним дисбалансом.

Основні сигнали гормонального дисбалансу:

  • зміни в менструальному циклі;
  • набір або втрата ваги;
  • випадання волосся;
  • швидка стомлюваність;
  • часті зміни настрою;
  • порушення сну;
  • підвищена тривожність;
  • депресивний стан;
  • пітливість;
  • прискорене серцебиття;
  • тремор.

Профілактика гормонального дисбалансу:

  • навчитися контролювати свою реакцію на стрес;
  • врегулювати сон;
  • не нехтувати різноманітним і повноцінним харчуванням, де повинні бути і білки, і жири, і вуглеводи, і клітковина тощо;
  • кинути палити;
  • не лінуватися активно рухатися;
  • стежити за вагою.

Джерело: Бережи себе

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