Які зміни в нашому самопочутті можуть сигналізувати про те, що не варто відкладати візит до ендокринолога. Адже, як відомо, будь-яку хворобу набагато легше побороти на ранній стадії її розвитку.

– Коли ми говоримо або чуємо фразу “гормональне здоров’я”, то насправді йдеться про баланс наших гормонів, – зазначають фахівці онлайн-платформи Telegram-каналу Бережи себе.

Гормони – це речовини, які виділяються ендокринними залозами. Від них залежить робота наших органів, наш настрій, наші репродуктивні та когнітивні функції тощо.

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Стан, коли рівень якогось гормону нижче або вище норми, називається гормональним дисбалансом.

Основні сигнали гормонального дисбалансу:

зміни в менструальному циклі;

набір або втрата ваги;

випадання волосся;

швидка стомлюваність;

часті зміни настрою;

порушення сну;

підвищена тривожність;

депресивний стан;

пітливість;

прискорене серцебиття;

тремор.

Профілактика гормонального дисбалансу:

навчитися контролювати свою реакцію на стрес;

врегулювати сон;

не нехтувати різноманітним і повноцінним харчуванням, де повинні бути і білки, і жири, і вуглеводи, і клітковина тощо;

кинути палити;

не лінуватися активно рухатися;

стежити за вагою.

Джерело: Бережи себе