Які зміни в нашому самопочутті можуть сигналізувати про те, що не варто відкладати візит до ендокринолога. Адже, як відомо, будь-яку хворобу набагато легше побороти на ранній стадії її розвитку.
– Коли ми говоримо або чуємо фразу “гормональне здоров’я”, то насправді йдеться про баланс наших гормонів, – зазначають фахівці онлайн-платформи Telegram-каналу Бережи себе.
Гормони – це речовини, які виділяються ендокринними залозами. Від них залежить робота наших органів, наш настрій, наші репродуктивні та когнітивні функції тощо.
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Стан, коли рівень якогось гормону нижче або вище норми, називається гормональним дисбалансом.
Основні сигнали гормонального дисбалансу:
- зміни в менструальному циклі;
- набір або втрата ваги;
- випадання волосся;
- швидка стомлюваність;
- часті зміни настрою;
- порушення сну;
- підвищена тривожність;
- депресивний стан;
- пітливість;
- прискорене серцебиття;
- тремор.
Профілактика гормонального дисбалансу:
- навчитися контролювати свою реакцію на стрес;
- врегулювати сон;
- не нехтувати різноманітним і повноцінним харчуванням, де повинні бути і білки, і жири, і вуглеводи, і клітковина тощо;
- кинути палити;
- не лінуватися активно рухатися;
- стежити за вагою.
Джерело: Бережи себе