Какие изменения в нашем самочувствии могут сигнализировать о том, что не стоит откладывать визит к эндокринологу. Ведь, как известно, любую болезнь гораздо легче побороть на ранней стадии ее развития.
— Когда мы говорим или слышим фразу “гормональное здоровье”, то на самом деле речь идет о балансе наших гормонов, — отмечают специалисты онлайн-платформы Telegram-канала Береги себя.
Гормоны — это вещества, которые выделяются эндокринными железами. От них зависит работа наших органов, наше настроение, наши репродуктивные и когнитивные функции и тому подобное.
Состояние, когда уровень некоего гормона ниже или выше нормы, называется гормональным дисбалансом.
Основные сигналы гормонального дисбаланса:
- изменения в менструальном цикле;
- набор или потеря веса;
- выпадение волос;;
- быстрая утомляемость;
- частые изменения настроения;
- нарушения сна;
- повышенная тревожность;
- депрессивное состояние;
- потливость;
- учащенное сердцебиение;
- тремор.
Профилактика гормонального дисбаланса:
- научиться контролировать свою реакцию на стресс;
- урегулировать сон;
- не пренебрегать разнообразным и полноценным питанием, где должны быть и белки, и жиры, и углеводы, и клетчатка и тому подобное;
- бросить курить;
- не лениться активно двигаться;
- следить за весом.
Источник: Береги себя