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Симптомы, которые должны насторожить: как понять, что нужно обратиться к эндокринологу

27 июня 2022, 10:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Какие изменения в нашем самочувствии могут сигнализировать о том, что не стоит откладывать визит к эндокринологу. Ведь, как известно, любую болезнь гораздо легче побороть на ранней стадии ее развития.

— Когда мы говорим или слышим фразу “гормональное здоровье”, то на самом деле речь идет о балансе наших гормонов, — отмечают специалисты онлайн-платформы Telegram-канала Береги себя.

Гормоны — это вещества, которые выделяются эндокринными железами. От них зависит работа наших органов, наше настроение, наши репродуктивные и когнитивные функции и тому подобное.

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Состояние, когда уровень некоего гормона ниже или выше нормы, называется гормональным дисбалансом.

Основные сигналы гормонального дисбаланса:

  • изменения в менструальном цикле;
  • набор или потеря веса;
  • выпадение волос;;
  • быстрая утомляемость;
  • частые изменения настроения;
  • нарушения сна;
  • повышенная тревожность;
  • депрессивное состояние;
  • потливость;
  • учащенное сердцебиение;
  • тремор.

Профилактика гормонального дисбаланса:

  • научиться контролировать свою реакцию на стресс;
  • урегулировать сон;
  • не пренебрегать разнообразным и полноценным питанием, где должны быть и белки, и жиры, и углеводы, и клетчатка и тому подобное;
  • бросить курить;
  • не лениться активно двигаться;
  • следить за весом.

Источник: Береги себя

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