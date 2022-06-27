Какие изменения в нашем самочувствии могут сигнализировать о том, что не стоит откладывать визит к эндокринологу. Ведь, как известно, любую болезнь гораздо легче побороть на ранней стадии ее развития.

— Когда мы говорим или слышим фразу “гормональное здоровье”, то на самом деле речь идет о балансе наших гормонов, — отмечают специалисты онлайн-платформы Telegram-канала Береги себя.

Гормоны — это вещества, которые выделяются эндокринными железами. От них зависит работа наших органов, наше настроение, наши репродуктивные и когнитивные функции и тому подобное.

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Состояние, когда уровень некоего гормона ниже или выше нормы, называется гормональным дисбалансом.

Основные сигналы гормонального дисбаланса:

изменения в менструальном цикле;

набор или потеря веса;

выпадение волос;;

быстрая утомляемость;

частые изменения настроения;

нарушения сна;

повышенная тревожность;

депрессивное состояние;

потливость;

учащенное сердцебиение;

тремор.

Профилактика гормонального дисбаланса:

научиться контролировать свою реакцию на стресс;

урегулировать сон;

не пренебрегать разнообразным и полноценным питанием, где должны быть и белки, и жиры, и углеводы, и клетчатка и тому подобное;

бросить курить;

не лениться активно двигаться;

следить за весом.

Источник: Береги себя