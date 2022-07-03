Боль в плечах может появиться по разным причинам. Она сопровождает такие заболевания, как тендинит, артрит, разорванный хрящ. Есть еще одна причина: защемленный нерв в верхнем отделе позвоночника, также известный как цервикальная радикулопатия.

Нерв защемляется, когда вокруг позвоночного диска образуются костные шпоры. Диски являются амортизаторами между позвонками. Как вы становитесь старше, высота позвонков уменьшается и диски становятся тоньше, а вокруг них образуются шпоры, чтобы укрепить их. Но в то же время это новое разрастание кости может оказывать давление на нервный корешок в позвоночнике.

Признаки защемленного нерва

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Если защемленный нерв вызывает боль в плече, следует обратиться к врачу, обследовать шею и плечи, чтобы выяснить причину. Однако есть признаки, которые могут помочь искать в правильном направлении.

Защемленный нерв обычно вызывает боль только в одном плече. Эта боль острая, в отличие от тупой боли или боли напряжения после тренировок или физической работы.

Боль может усилиться, когда вы поворачиваете голову. Боль в шее или задней части головы также являются признаками того, что причиной дискомфорта является защемленный нерв.

Он может проявляться покалыванием в плече, онемелостью и слабостью, когда вы пытаетесь что-то поднять. В некоторых случаях симптомы ощущаются от плеча по руке вплоть до кисти.

Диагностика боли в плече

Невролог может определить, какой нерв защемляется в зависимости от ваших симптомов. Однако необходим комплексный обзор. Это включает в себя физический осмотр шеи и плеч, проверка рефлексов, чувствительности и силы.

Поскольку нервы в позвоночнике влияют на многие аспекты вашего здоровья, вы также должны сообщить своему врачу, заметили ли вы изменения в работе кишечника или мочевого пузыря.

Диагностика может также включать в себя рентгеновские снимки или магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Для боли, сосредоточенной в плече, может быть сделан рентгеновский снимок сустава, чтобы не упустить признаков артрита или травмы костей.

МРТ или УЗИ могут показать мягкую ткань в плече и определить, вызвана ли боль поврежденными связями или сухожилиями.

Лечение

Если источником боли в плече является защемленный нерв, врач может рекомендовать физическую терапию для повышения прочности и гибкости в области шеи и плеча.

Тем не менее, вам также может быть рекомендовано ограничить движение шеи. Придется некоторое время носить мягкий воротник.

Другие методы лечения могут включать противовоспалительные болеутоляющие средства или инъекции стероидов в область пораженного нерва.

Инъекции стероидов могут снизить боль и отек.

Если проблема достаточно серьезная, операция может быть вариантом удаления зажавшей нерв костной шпоры.

Источник: Виталий Осташко