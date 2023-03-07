Эксперты популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя рассказали, когда следует обратиться к врачу с болями в животе, а когда необходимо вызвать бригаду скорой помощи.
— В основном случаи боли в животе безопасны. С ними можно справиться дома. Это типичные признаки вирусного кишечного заболевания, которое обычно называют отравлением, но часто это не отравление, — объясняют специалисты.
По их словам, чаще боль в животе не угрожает жизни, однако она также может являться признаком серьезных проблем.
При сердечном приступе, например, боль может распространяться на живот и напоминать симптомы изжоги. Боли в правом верхнем квадранте могут быть признаком проблем с печенью или желчным пузырем. А в левом верхнем указывать на проблемы с поджелудочной железой, а также быть возможным признаком гастрита.
У женщин боль внизу живота может указывать на проблемы с маткой, яичниками и т.д. Если говорить об аппендиците, то чаще всего он проявляется болями в правом нижнем квадранте.
В каких случаях при боли в животе нужно идти к врачу
Национальная служба здоровья Великобритании советует обратиться к врачу , если:
- боль в животе возникла внезапно и быстро усиливается;
- боль или вздутие живота длительно не проходит или часто повторяется;
- вы теряете вес, хотя ничего для этого не делаете;
- мочеиспускание стали намного чаще или наоборот;
- вы чувствуете боль при мочеиспускании;
- у вас проблемы с проглатыванием пищи;
- у вас появились кровяные выделения из вагины или ануса;
- вы заметили другие необычные выделения из вагины;
- у вас уже несколько дней непроходящая диарея.
Случаи, требующие вызова экстренной помощи:
- боль в животе – внезапная и очень сильная;
- вам больно прикасаться к животу;
- вы рвоте кровью или рвота выглядит как молотый кофе;
- у вас стул с кровью или они черные, липкие и имеют очень резкий запах;
- у вас не получается мочиться;
- у вас не получается опорожниться или выпустить газы;
- вам тяжело дышать и вы чувствуете боль в груди;
- у вас диабет и вы рвоте;
- у мальчика (или взрослого мужчины) сильная боль в участке мошонки (мошонки);
- человек с болями в животе потерял сознание.
Можно ли пить обезболивающее
Гастроэнтеролог Анна Гиленко рассказывает, что многие врачи действительно считают нежелательным обезболивание, поскольку это откладывает обращение за медицинской помощью.
— Если у человека аппендицит, то скорее всего смазать симптомы обезболивающим не удастся. Однако идея утолять сильную и внезапную боль таблеткой, чтобы пойти спать — точно опасна, — предостерегает врач.
Источник: Береги себя