Эксперты популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя рассказали, когда следует обратиться к врачу с болями в животе, а когда необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

— В основном случаи боли в животе безопасны. С ними можно справиться дома. Это типичные признаки вирусного кишечного заболевания, которое обычно называют отравлением, но часто это не отравление, — объясняют специалисты.

По их словам, чаще боль в животе не угрожает жизни, однако она также может являться признаком серьезных проблем.

При сердечном приступе, например, боль может распространяться на живот и напоминать симптомы изжоги. Боли в правом верхнем квадранте могут быть признаком проблем с печенью или желчным пузырем. А в левом верхнем указывать на проблемы с поджелудочной железой, а также быть возможным признаком гастрита.

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У женщин боль внизу живота может указывать на проблемы с маткой, яичниками и т.д. Если говорить об аппендиците, то чаще всего он проявляется болями в правом нижнем квадранте.

В каких случаях при боли в животе нужно идти к врачу

Национальная служба здоровья Великобритании советует обратиться к врачу , если:

боль в животе возникла внезапно и быстро усиливается;

боль или вздутие живота длительно не проходит или часто повторяется;

вы теряете вес, хотя ничего для этого не делаете;

мочеиспускание стали намного чаще или наоборот;

вы чувствуете боль при мочеиспускании;

у вас проблемы с проглатыванием пищи;

у вас появились кровяные выделения из вагины или ануса;

вы заметили другие необычные выделения из вагины;

у вас уже несколько дней непроходящая диарея.

Случаи, требующие вызова экстренной помощи:

боль в животе – внезапная и очень сильная;

вам больно прикасаться к животу;

вы рвоте кровью или рвота выглядит как молотый кофе;

у вас стул с кровью или они черные, липкие и имеют очень резкий запах;

у вас не получается мочиться;

у вас не получается опорожниться или выпустить газы;

вам тяжело дышать и вы чувствуете боль в груди;

у вас диабет и вы рвоте;

у мальчика (или взрослого мужчины) сильная боль в участке мошонки (мошонки);

человек с болями в животе потерял сознание.

Можно ли пить обезболивающее

Гастроэнтеролог Анна Гиленко рассказывает, что многие врачи действительно считают нежелательным обезболивание, поскольку это откладывает обращение за медицинской помощью.

— Если у человека аппендицит, то скорее всего смазать симптомы обезболивающим не удастся. Однако идея утолять сильную и внезапную боль таблеткой, чтобы пойти спать — точно опасна, — предостерегает врач.

Источник: Береги себя