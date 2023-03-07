Експерти популярної онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе розповіли, коли слід звернутися до лікаря з болями в животі, а коли необхідно викликати бригаду швидкої допомоги.
– В основному випадки болю в животі безпечні. З ними можна впоратися вдома. Це типові ознаки вірусного кишкового захворювання, яке зазвичай називають отруєнням, але часто це не отруєння, – пояснюють фахівці.
За їхніми словами, частіше біль в животі не загрожує життю, проте він також може бути ознакою серйозних проблем.
Наприклад, при серцевому нападі біль може поширюватися на живіт і нагадувати симптоми печії. Болі в правому верхньому квадранті можуть бути ознакою проблем з печінкою або жовчним міхуром. А в лівому верхньому вказувати на проблеми з підшлунковою залозою, а також бути можливою ознакою гастриту.
У жінок біль внизу живота може вказувати на проблеми з маткою, яєчниками тощо. Якщо говорити про апендицит, то найчастіше він проявляється болями в правому нижньому квадранті.
В яких випадках при болю в животі потрібно йти до лікаря
Національна служба здоров’я Великої Британії радить звернутися до лікаря, якщо:
- біль у животі виникає раптово і швидко посилюється;
- біль або здуття живота довго не проходить або часто повторюється;
- ви втрачаєте вагу, хоча нічого для цього не робите;
- сечовипускання стали набагато частіше або навпаки;
- ви відчуваєте біль при сечовипусканні;
- у вас проблеми з ковтанням їжі;
- у вас з’явилися кров’яні виділення з вагіни або ануса;
- ви помітили інші незвичайні виділення з вагіни;
- у вас вже кілька днів діарея.
Випадки, що вимагають виклику екстреної допомоги:
- біль в животі раптовий і дуже сильний;
- вам боляче торкатися до живота;
- ви блюєте кров’ю або блювання виглядає як мелена кава;
- у вас випорожнення з кров’ю або чорні, липкі и мають дуже різкий запах;
- у вас не виходить мочитися;
- у вас не виходить випорожнитися або випустити гази;
- вам важко дихати і ви відчуваєте біль у грудях;
- у вас діабет і ви блюєте;
- у хлопчика (або дорослого чоловіка) сильний біль у ділянці мошонки;
- людина з болями в животі втратила свідомість.
Чи можна пити знеболювальне
Гастроентеролог Ганна Гіленко розповідає, що багато лікарів дійсно вважають небажаним знеболення, оскільки це відкладає звернення за медичною допомогою.
– Якщо у людини апендицит, то швидше за все заглушити симптоми знеболювальним не вдасться. Однак ідея вгамовувати сильний і раптовий біль таблеткою, щоб піти спати – точно небезпечна, – застерігає лікар.
Джерело: Бережи себе