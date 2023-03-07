Експерти популярної онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе розповіли, коли слід звернутися до лікаря з болями в животі, а коли необхідно викликати бригаду швидкої допомоги.

– В основному випадки болю в животі безпечні. З ними можна впоратися вдома. Це типові ознаки вірусного кишкового захворювання, яке зазвичай називають отруєнням, але часто це не отруєння, – пояснюють фахівці.

За їхніми словами, частіше біль в животі не загрожує життю, проте він також може бути ознакою серйозних проблем.

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Наприклад, при серцевому нападі біль може поширюватися на живіт і нагадувати симптоми печії. Болі в правому верхньому квадранті можуть бути ознакою проблем з печінкою або жовчним міхуром. А в лівому верхньому вказувати на проблеми з підшлунковою залозою, а також бути можливою ознакою гастриту.

У жінок біль внизу живота може вказувати на проблеми з маткою, яєчниками тощо. Якщо говорити про апендицит, то найчастіше він проявляється болями в правому нижньому квадранті.

В яких випадках при болю в животі потрібно йти до лікаря

Національна служба здоров’я Великої Британії радить звернутися до лікаря, якщо:

біль у животі виникає раптово і швидко посилюється;

біль або здуття живота довго не проходить або часто повторю є ться ;

; ви втрачаєте вагу, хоча нічого для цього не робите;

сечовипускання стали набагато частіше або навпаки;

ви відчуваєте біль при сечовипусканні;

у вас проблеми з ковтанням їжі;

у вас з’явилися кров’яні виділення з вагіни або ануса;

ви помітили інші незвичайні виділення з вагіни;

у вас вже кілька днів діарея.

Випадки, що вимагають виклику екстреної допомоги:

біль в животі раптов ий і дуже сильн ий ;

і дуже ; вам боляче торкатися до живота;

ви блю єте кров’ю або блюв ання виглядає як мелен а кав а ;

кров’ю або виглядає як ; у вас випорожнення з кров’ю або чорні, липкі и мають дуже різкий запах;

з кров’ю або дуже різкий запах; у вас не виходить мочитися;

у вас не виходить випорожнитися або випустити гази;

вам важко дихати і ви відчуваєте біль у грудях;

у вас діабет і ви блю єте ;

; у хлопчика (або дорослого чоловіка) сильний біль у ділянці мошонки;

людина з болями в животі втратила свідомість.

Чи можна пити знеболювальне

Гастроентеролог Ганна Гіленко розповідає, що багато лікарів дійсно вважають небажаним знеболення, оскільки це відкладає звернення за медичною допомогою.

– Якщо у людини апендицит, то швидше за все заглушити симптоми знеболювальним не вдасться. Однак ідея вгамовувати сильний і раптовий біль таблеткою, щоб піти спати – точно небезпечна, – застерігає лікар.

Джерело: Бережи себе