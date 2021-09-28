У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мечникова була проведена складна операція з порятунку життя 79-річного пацієнта з приводу розшарування аневризми черевного відділу аорти. Довжина ураженої ділянки судини становила 12 см.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний лікар клініки Сергій Риженко.

– Хворого у важкому стані помістили в реанімацію Мечникова 24 вересня з діагнозом розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти. Великий ком крові, як футбольний м’яч, випирав з живота, – написав Сергій Риженко.

За його словами, пацієнт, якого звуть Борис Георгійович, жив в Авдіївці Донецької області, коли почалася війна. Рятуючись від обстрілів, разом з дружиною поїхав до Новоселівки, в село, де народився.

– Вони почувалися старими і покинутими, і вже самі для себе вибирали час своєї смерті, – розповідає про пацієнта головлікар.

Коли відчув біль і почав втрачати свідомість, Борис Георгійович звернувся по допомогу в найближчу Мирноградську лікарню. Потім було складне транспортування за сотні кілометрів до Дніпра.

Судинні хірурги лікарні Мечникова Олег Сергєєв, Сергій Ольховик, Яхийа Альбайюк, Руслан Чайка, Дмитро Кисилевський і анестезіолог Катерина Воронкова протягом трьох годин робили все можливе, щоб врятувати життя пацієнта. Йому перелили більше трьох літрів крові.

Наразі Борис Георгійович почувається добре, до нього вже приїхала його дружина.

– Воркують і чекають приїзду дітей, – з посмішкою пише Сергій Риженко.

Наразі врятований пацієнт готується до переведення з реанімації у звичайне відділення.

Джерело: Сергій Риженко