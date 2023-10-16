Люди, особенно старшего возраста, часто предполагают, что изменения атмосферного давления и температуры могут влиять на состояние суставов, вызывая боль и дискомфорт.

Пожалуй, каждый неоднократно слышал выражение: у меня колени крутит, значит, завтра будет дождь.

Ревматолог Мирослава Кулик рассказала Фактам ICTV все о связи между погодой и болью суставов.

Сейчас смотрят

Может ли быть дискомфорт в суставах на изменение погоды

Действительно, многие пациенты утверждают, что у них начинают болеть, крутить или ломать суставы перед дождем.

— Многие люди с болью в суставах считают, что на это влияет погода, но на самом деле связь между болью в суставах и погодными условиями до конца не выяснена, — добавила врач.

Существуют некоторые исследования, которые могут подтверждать связь между погодными условиями и дискомфортом в суставах.

В совсем недавнем систематическом обзоре и метаанализе 14 исследований ученые обнаружили, что 13 из 14 исследований содержали убедительные доказательства того, что погодные факторы в целом связаны с болью в суставах.

— Барометрическое давление и относительная влажность положительно коррелировали с интенсивностью боли в суставах при остеоартрите, тогда как температура воздуха отрицательно коррелировала с болью в суставах, – отметила специалист.

Другое исследование с участием 13 тыс. людей, страдающих артритом, показало, что боль усиливается в дни с более высокой влажностью, низким барометрическим давлением и сильным ветром.

Как погода влияет на суставы

Согласно некоторым исследованиям, изменение атмосферного давления, температуры, влажности действительно влияют на суставы.

Атмосферное давление опускается перед осадками.

— Барометрическое давление измеряет вес воздуха в атмосфере, который давит на нас. В среднем атмосфера давит на поверхность Земли 14,7 фунта на квадратный дюйм (psi). Но с изменением погоды это давление может прыгать вверх и вниз, — рассказывает Мирослава.

Уменьшение давления, которое обычно приводит к ухудшению погоды, означает, что воздух немного меньше давит на наши тела.

— Уменьшение давления позволяет тканям тела слегка отекать, что может раздражать ваши суставы, — объясняет медик.

Скорость изменения давления также имеет значение. Внезапное падение давления во время шторма вызывает более ощутимую боль, чем медленное, постепенное снижение давления.

— Поэтому если у человека есть артрит, пространство в суставе уже уменьшено, добавьте расширение тканей из-за изменения давления, и вы поймете, почему люди могут больше чувствовать боль, — говорит эксперт.

Низкое барометрическое давление сопровождается более прохладной погодой, а это не всегда комфортно для суставов.

— Холод может привести к большей скованности мышц, связок и суставов, — подчеркивает врач.

В общем, многие люди замечают связь между погодой и дискомфортом в суставах. Однако это еще требует научного доказательства.