Люди, особливо старшого віку, часто припускають, що зміни атмосферного тиску й температури можуть впливати на стан суглобів, викликаючи біль і дискомфорт.

Мабуть, кожен неодноразово чув вислів: у мене коліна крутить, отже, завтра буде дощ.

Ревматологиня Мирослава Кулик розповіла Фактам ICTV все про зв’язок між погодою та болем суглобів.

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Чи може бути дискомфорт у суглобах на зміну погоди

Справді, багато пацієнтів стверджують, що у них починають боліти, крутити чи ламати суглоби перед дощем.

– Багато людей із болем у суглобах вважають, що на це впливає погода, але насправді зв’язок між болем в суглобах та погодними умовами до кінця не з’ясований, – додала лікар.

Є деякі дослідження, які можуть підтверджувати зв’язок між погодними умовами та дискомфортом у суглобах.

У зовсім нещодавньому систематичному огляді й метааналізі 14 досліджень вчені виявили, що 13 із 14 досліджень містили переконливі докази того, що погодні фактори пов’язані з болем у суглобах.

– Барометричний тиск і відносна вологість позитивно корелювали з інтенсивністю болю в суглобах при остеоартриті, водночас температура повітря негативно корелювала з болем у суглобах, – зазначила фахівчиня.

Інше дослідження за участю 13 тис. осіб, які страждають на артрит, показало, що біль посилюється в дні з більш високою вологістю, низьким барометричним тиском і сильнішим вітром.

Як погода впливає на суглоби

Атмосферний тиск опускається перед опадами.

– Барометричний тиск вимірює вагу повітря в атмосфері, що тисне на нас. У середньому атмосфера тисне на поверхню Землі 14,7 фунта на квадратний дюйм (psi). Але зі зміною погоди цей тиск може рухатися вгору та вниз, – розповідає Мирослава.

Зменшення тиску, яке зазвичай призводить до погіршення погоди, означає, що повітря трохи менше тисне на наші тіла.

– Зменшення тиску дозволяє тканинам тіла злегка набрякати, що може подразнювати ваші суглоби, – пояснює медикиня.

Швидкість зміни тиску також має значення. Раптове падіння тиску під час шторму викликає більш відчутний біль, ніж повільне, поступове зниження тиску.

– Тому якщо у людини є артрит, простір у суглобі вже зменшений, додайте розширення тканин через зміну тиску, і ви зрозумієте, чому люди можуть більше відчувати біль, – каже експертка.

Нижчий барометричний тиск супроводжується прохолоднішою погодою, а це не завжди комфортно для суглобів.

– Холод може призвести до більшої скутості м’язів, зв’язок і суглобів, – наголошує лікарка.

Загалом багато людей помічають зв’язок між погодою та дискомфортом в суглобах. Однак це ще потребує наукового доведення.