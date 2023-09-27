Майже кожен хоч інколи відчував хрускіт у колінах, шиї чи руках. Зазвичай таке буває під час присідань, різких рухів чи не зручному повертанні.

Це не завжди є приводом одразу бігти до лікаря. Бо хрускіт може бути фізіологічним, тобто нормальним. Чому хрустять та ниють суглоби, наскільки це небезпечно, що з цим робити та як відрізнити норму від патології – Факти ICTV дізнавалися у ортопеда-травматолога Михайла Гринька.

Чому хрустять суглоби

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Насправді хрускіт у більшості суглобів – фізіологічне явище, яке не потребує жодного обстеження та лікування.

Наприклад, якщо йдеться про колінний суглоб, який омивається синовіальною рідиною. Його рух змінює склад цієї рідини, температуру й тиск. В результаті гази у суглобовій рідині утворюють бульбашки, які лопаються. Вважається, що це одна з причин хрускоту.

Також клацання може відчуватися у великих суглобах, таких як кульшовий. І може бути пов’язане з перевалюванням м’язів. Те ж саме може бути у плечі. Хрустіти можуть і здорові, і хворі суглоби. І тут головний орієнтир у діагностиці – ваші відчуття.

– Як відрізнити, нормальний хрускіт чи ні? Насамперед – за болем. Якщо хрускіт не супроводжується болем, дискомфортом – 99%, що все у вас добре і ніякого додаткового обстеження не потрібно. – пояснює ортопед-травматолог.

Якщо все навпаки, то це може бути ознакою якогось захворювання чи патологічного стану. Причин може бути багато. Найчастіше, якщо говорити про колінний суглоб, може бути пошкодження всередині нього. Зокрема – меніску. Причиною хрускоту також може бути розвиток локального артрозу або ж остеофіт чи кістковий наріст. Вони є болючими.

Що робити, аби позбутися хрускоту

Якщо йдеться про фізіологічний хрускіт, який вас не нервує – нічого не варто робити. Якщо ж він заважає – потрібно покращити живлення хряща. Для цього слід більше рухатися.

– Можна попрацювати з вправами для зміцнення м’язів навколо суглоба. Якщо це коліно – то стегна і гомілки. Якщо кульшовий суглоб, то зміцнити спину і стегно. Якщо плече – верхньоплечовий пояс і плече. Тобто м’язи, суміжні до цього суглоба. Треба їх зміцнювати, і від того хрускіт зменшуватиметься, – радить Михайло Гринько.

Якщо ж маєте патологічний хрускіт – слід знайти причину, додатково обстежившись. Іноді треба зробити рентген, КТ чи МРТ, здати необхідні аналізи й обстеження, які призначить лікар.

Зазвичай при простих випадках допомагають заняття з фізичним терапевтом і прийом знеболювальних препаратів, призначених лікарем. При складніших випадках – можливе оперативне лікування.

– Все залежить від причини хрускоту. Також можна спробувати приймати хондропротектори. Та варто враховувати, що це не медичні засоби. Це БАДи. Вони, на жаль, не мають стовідсоткової доказовості та ефективності, – каже ортопед-травматолог.

Хондропротектори можуть покращити живлення хрящової тканини. Утім, приймати їх слід щонайменше понад пів року. Теоретично ці препарати можуть зменшити хрускіт.

Також приводом для візиту до лікаря можуть бути будь-які припухлості в ділянці коліна, запалення, відчуття печіння та поколювання.

Чому ниють суглоби і що з тим робити

Щодо ниття суглобів, то це можуть бути функціональні фізіологічні розлади, коли на вечір крутить ногу і неможливо знайти зручне положення. Лікарі називають це синдромом неспокійних ніг.

Його зазвичай лікують у невролога медикаментозно – антидепресантами або ж психологічно-активними речовинами. Утім, симптом потрібно підтвердити і виключити інші ймовірні діагнози.

– Якщо людина прокидається зранку, і в неї є відчуття у суглобах, ніби як піску насипали, їй потрібно розходитися. Якщо відчуває ниючий біль, тугорухість, яка проходить через пів години після сну, то, найімовірніше, ви маєте проблему з автоімунними захворюваннями, зокрема, з ревматологією. Якщо є такі симптоми, то обов’язково слід звертатися до ревматолога, – пояснює Михайло Гринько.

Також серед причин – порушення метаболічних процесів. Можуть бути різні захворювання, пов’язані з цим. Зокрема – подагричні артрити, коли відкладаються солі сечової кислоти. І це також може супроводжуватися ниттям, крутінням суглобів. Тож насамперед слід встановити причину і діагноз.

– Тому що ревматологія лікується одним способом, подагра — іншим. Наприклад, при подагрі слід дотримуватися дієти і є медикаментозне лікування, яке відрізнятиметься у кожному випадку, – радить ортопед-травматолог.

Є ще одна функціональна проблема, яку можна корегувати вдома. Наприклад, відчуття ниття у ногах, руках та тілі може бути при перетренованості. Коли людина активно займається спортом, вона дуже відчуває крепатуру.

У таких випадках добре допомагає тепло. Можна прийняти теплий душ чи ванну. Або ж прикласти щось тепле до тих місць, де болить і є крепатура. Можна також зробити легенький масаж, і стан полегшиться.

Профілактика хрускоту та ниття суглобів

На жаль, тканини суглобів майже не відновлюються. Утім, передчасне їхнє зношування та старіння можна попередити. Насамперед, позбутися шкідливих звичок і намагатися вести здоровий спосіб життя. Йдеться про збалансоване харчування, здоровий сон та фізичну активність. А ще – не забувати про профілактичні огляди, аби після виявлення якогось збою в організмі вчасно його усунути.

– Багато ревматологічних захворювань є спадковими, спонтанними і невідомими медицині. Однак є причини, які можна попередити. Зокрема, проліковувати хронічні вогнища запалень. Якщо є каріозні зуби, хронічні ангіни, постійні пробки – нальоти на мигдаликах, їх обов’язково слід проліковувати, не запускати, – застерігає Михайло Гринько.

Бо все це є хронічне вогнище інфекції, яке може призвести до активації автоімунного процесу. А тому до появи з часом ревматоїдних проблем.

І пам’ятайте – захворюванню суглобів легше запобігти, ніж вилікувати. Тож якщо проблеми все ж таки виникли, не відкладайте візит до лікаря.