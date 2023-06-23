Біль у ногах викликає неприємні відчуття та дискомфорт. Це заважає нормально жити, відпочивати та ходити на роботу.

Найчастіше біль виникає у ногах нижче колін. Причиною дискомфорту можуть бути звичайна втома після важкого дня, або ж серйозні захворювання, з лікуванням яких не варто зволікати.

Чому болять ноги нижче колін і коли потрібно бігти до лікаря – Факти ICTV запитали у лікаря уролога-проктолога та хірурга Андрія Кондратенка.

Біль у ногах нижче колін: чому виникає

Хірург зазначає, що однією з найрозповсюдженіших причин болю у нижніх кінцівках є проблеми з судинами, як, наприклад:

атеросклероз артерій нижніх кінцівок (звуження просвіту артерій);

варикозна хвороба (розширення вен) нижніх кінцівок.

– Якщо ви почали помічати один із таких симптомів: важкість у нижніх кінцівках, швидку втому в ногах, появу набряків, зміну кольору шкіри, болі при ходьбі, то ця інформація спеціально для вас, – каже Кондратенко.

Спочатку варто зʼясувати, що таке атеросклероз артерій нижніх кінцівок. Це захворювання, що характеризується утворенням жирових відкладень в стінках артерій, у вигляді бляшок, які ростуть і звужують просвіт судин, обмежуючи постачання крові до нижніх кінцівок.

– Це з часом приводить до утворення тромбів, розриву бляшки та повного закорковування судини, – каже лікар.

Симптоми атеросклерозу артерій нижніх кінцівок:

Залежно від ступеня звуження артерій, симптоми атеросклерозу нижніх кінцівок можуть відрізнятися:

Біль: пацієнти можуть відчувати біль або дискомфорт у ногах під час ходьби або фізичного навантаження. Біль виникає через недостатнє кровопостачання м’язів нижніх кінцівок і зникає при зупинці або відпочинку. Поколювання або мерзлякуватість: постійне відчуття холодних ніг, відчуття заніміння. Слабкість у ногах та швидка втома: симптоми виникають навіть за ходьби на невелику відстань або під час підйому сходами. Зміни в шкірі, такі, як блідість, сухість, відсутність волосся на гомілках.

У важких випадках, коли кровопостачання нижніх кінцівок дуже обмежується, можуть розвиватися серйозніші ускладнення. Наприклад, сильний біль, який турбує навіть у спокої, чи поява виразок (ран).

Профілактика атеросклерозу нижніх кінцівок

Найліпшим методом лікування атеросклерозу є його профілактика. Хірург додає, щоби не звертатись до лікарів, дотримуйтеся таких рекомендацій:

Стежте за своєю вагою – надмірна вага може збільшити ризик розвитку атеросклерозу.

Здорове харчування – споживайте більше свіжих овочів і фруктів, цільних злаків, нежирне м’ясо, рибу, продукти що містять Омега-3 (морська риба, волоський горіх, насіння льону). Обмежте споживання жирного, смаженого, здоби, шоколаду, солі, алкоголю.

Регулярна фізична активність (ходьба, біг, плавання або велосипедна їзда) поліпшує кровообіг, зміцнює серцево-судинну систему та зменшує ризик виникнення атеросклерозу.

Керуйте факторами ризику – контролюйте артеріальний тиск, рівень холестерину і цукру в крові. Якщо вони вищі за норму, зверніться до лікаря.

Не куріть: куріння є серйозним фактором ризику для розвитку атеросклерозу.

Симптоми варикозу

– Варикозна хвороба нижніх кінцівок є хронічним захворюванням, яке впливає на вени нижніх кінцівок, – каже Кондратенко.

Лікар додає, що здорові вени мають клапани, які допомагають крові повертатися до серця, запобігаючи зворотному току. При варикозній хворобі функція клапанів порушується, кров починає текти у зворотному напрямку, як результат – виникає застій крові та збільшується тиск на стінки вен.

Це призводить до розширення діаметра вен, які починають виступати на поверхні шкіри та стають звивистими. Фактори ризику передбачають спадкову схильність, вагітність, статеву приналежність (жінки мають більшу схильність), стоячу або сидячу роботу, надмірну вагу.

До головних симптомів варикозу належать:

Розширені та звивисті вени: поява розширених вен, які помітно на поверхні шкіри. Набряки ніг: найчастіше вони зʼявляються у другій половині дня, після тривалого періоду стояння або сидіння. Важкість, швидка втомлюваність: швидка поява відчуття втоми та важкості, навіть після незначних фізичних навантажень. Судоми: при варикозі вони виникають у нічний час. Біль: болючі відчуття або дискомфорт у нижніх кінцівках. Зміна у шкірі: шкіра стає тоншою, сухою, темною, розвиваються виразки та запалення шкіри.

Кондратенко наголошує, якщо не лікувати варикозну хворобу, це може призвести до ускладнень:

Трофічні виразки: рани, які зазвичай виникають на гомілках та дуже довго й погано загоюються.

Тромбоз – найстрашніше укладення: утворення тромбів усередині вен, які, відірвавшись із плином крові, можуть потрапити до серця або головного мозку, та викликати інфаркт чи інсульт.

Кровотеча: навіть за незначних пошкоджень варикозних вен виникає дуже сильна кровотеча, яка рідко припиняється самостійно, та потребує звернення до лікаря.

Флебіт – запалення стінок вен. Симптоми флебіту – біль, почервоніння, набряк та почуття тепла вздовж пошкодженої вени.

– Зверніть увагу, що варикоз неможливо вилікувати за допомогою мазей, компресів, пластирів, припарок, п’явок, пігулок або будь-якого іншого диво-методу! Вилікувати варикозну хворобу можна, лише прибравши розширені вени, – каже лікар.

Якщо ви спостерігаєте симптоми варикозу, або маєте підвищений ризик розвитку хвороби, краще проконсультуватися з лікарем, який надасть індивідуальні рекомендації та план лікування.

Профілактика варикозу

Профілактика варикозної хвороби нижніх кінцівок може допомогти зменшити ризик її розвитку або затримати прогресування хвороби.

Стежити за вагою – зайві кілограми збільшують навантаження на судини нижніх кінцівок, і порушують циркуляцію крові по венах.

Регулярна фізична активність – це охоплює ходьбу, плавання, велосипед – все, що сприяє покращенню кровообігу та зміцнює м’язи ніг, які допомагають венам працювати ефективніше.

Уникайте тривалого стояння або сидіння – якщо ваша робота вимагає тривалого перебування у стоячому або сидячому положенні, намагайтеся робити перерви 1 раз на 1-2 години, та походити 10-15 хвилин.

Використовуйте компресійний трикотаж – за перших ознак варикозу використовуйте компресійні панчохи або колготки, щоб підтримувати правильний тонус вен і полегшувати кровообіг.

Уникайте надмірного підняття важких предметів, оскільки це може сприяти збільшенню тиску на клапани у венах.

Контроль упродовж вагітності – під час вагітності збільшується ризик розвитку варикозу. Регулярна фізична активність, носіння компресійної білизни та підтримка ніг у піднятому положенні допоможуть зменшити набряки та покращити кровообіг.

Інші причини виникнення болю у ногах нижче колін

Проблеми з кістками, мʼязами та суглобами.

Травми та пошкодження м’язової тканини нижче від коліна до ступні.

Втома після важкого робочого дня на ногах.

Мʼязові спазми.

Флебіт і тромбофлебіт (запалення судин).

Захворювання артерій тощо.

Памʼятайте, якщо біль в ногах турбує вас постійно та з часом стає тільки гіршим, звертайтеся до лікаря! Лише фахівець зможе правильно поставити діагноз і визначити лікування!