Боль в ногах вызывает неприятные ощущения и дискомфорт. Это мешает нормально жить, отдыхать и ходить на работу.
Чаще всего боль возникает в ногах ниже колен. Причиной дискомфорта может быть обычная усталость после тяжелого дня, или серьезные заболевания, с лечением которых не стоит медлить.
Почему болят ноги ниже колен и когда нужно бежать к врачу — Факты ICTV спросили у врача уролога-проктолога и хирурга Андрея Кондратенко.
Боль в ногах ниже колен: почему возникает
Хирург отмечает, что одной из наиболее распространенных причин боли в нижних конечностях являются проблемы с сосудами, как, например:
- атеросклероз артерий нижних конечностей (сужение просвета артерий);
- варикозная болезнь (расширение вен) нижних конечностей.
— Если вы начали отмечать один из следующих симптомов: тяжесть в нижних конечностях, быструю усталость в ногах, появление отеков, изменение цвета кожи, боли при ходьбе, то эта информация специально для вас, — говорит Кондратенко.
Сначала стоит выяснить, что такое атеросклероз артерий нижних конечностей. Это заболевание, характеризующееся образованием жировых отложений в стенках артерий, в виде бляшек, которые растут и сужают просвет сосудов, ограничивая снабжение крови к нижним конечностям.
— Это со временем приводит к образованию тромбов, разрыву бляшки и полной закупорке сосуда, — говорит врач.
Симптомы атеросклероза артерий нижних конечностей:
В зависимости от степени сужения артерий, симптомы атеросклероза нижних конечностей могут отличаться:
- Боль: пациенты могут испытывать боль или дискомфорт в ногах при ходьбе или физических нагрузках. Боль возникает из-за недостаточного кровоснабжения мышц нижних конечностей и исчезает при остановке или отдыхе.
- Покалывание или зябкость: постоянное ощущение холодных ног, ощущение онемения.
- Слабость в ногах и быстрая усталость: симптомы возникают даже при ходьбе на небольшое расстояние или при подъеме по лестнице.
- Изменения в коже, такие, как бледность, сухость, отсутствие волос на голенях.
В тяжелых случаях, когда кровоснабжение нижних конечностей очень ограничено, могут развиваться более серьезные осложнения. Например, сильная боль, которая беспокоит даже в покое, или появление язв (ран).
Профилактика атеросклероза нижних конечностей
Лучшим методом лечения атеросклероза является его профилактика. Хирург добавляет, чтобы не обращаться к врачам, следуйте таким рекомендациям:
- Следите за своим весом — избыточный вес может увеличить риск развития атеросклероза.
- Здоровое питание — потребляйте больше свежих овощей и фруктов, цельных злаков, нежирное мясо, рыбу, продукты содержащие Омега-3 (морская рыба, грецкий орех, семена льна). Ограничьте потребление жирного, жареного, сдобы, шоколада, соли, алкоголя.
- Регулярная физическая активность (ходьба, бег, плавание или велосипедная езда) улучшает кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую систему и уменьшает риск возникновения атеросклероза.
- Управляйте факторами риска — контролируйте артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. Если они выше нормы, обратитесь к врачу.
- Не курите: курение является серьезным фактором риска развития атеросклероза.
Симптомы варикоза
— Варикозная болезнь нижних конечностей является хроническим заболеванием, которое влияет на вены нижних конечностей, — говорит Кондратенко.
Врач добавляет, что здоровые вены имеют клапаны, которые помогают крови возвращаться к сердцу, предотвращая обратный ток. При варикозной болезни функция клапанов нарушается, кровь начинает течь в обратном направлении, как результат – возникает застой крови и увеличивается давление на стенки вен.
Это приводит к расширению диаметра вен, которые начинают выступать на поверхности кожи и становятся извилистыми. Факторы риска включают наследственную предрасположенность, беременность, половую принадлежность (женщины имеют большую предрасположенность), стоячую или сидячую работу, избыточный вес.
К главным симптомам варикоза относятся:
- Расширенные и извилистые вены: появление расширенных вен которые видны на поверхности кожи.
- Отеки ног: чаще всего они появляются во второй половине дня, после длительного периода стояния или сидения.
- Тяжесть, быстрая утомляемость: быстрое появление чувства усталости и тяжести ,даже после незначительных физических нагрузок.
- Судороги: при варикозе они возникают в ночное время.
- Боль: болезненные ощущения или дискомфорт в нижних конечностях.
- Изменение кожи: кожа становится тоньше, сухой, темной, развиваются язвы и воспаления кожи.
Кондратенко отмечает, если не лечить варикозную болезнь, это может привести к следующим осложнениям:
- Трофические язвы: раны, которые обычно возникают на голенях и очень долго и плохо заживают.
- Тромбоз — самое страшное заключение: образование тромбов в середине вен, которые оторвавшись с током крови могут попасть к сердцу или головному мозгу, и вызвать инфаркт или инсульт.
- Кровотечение: даже при незначительных повреждениях варикозных вен возникает очень сильное кровотечение, которое редко останавливается самостоятельно, и требует обращения к врачу.
- Флебит — воспаление стенок вен. Симптомы флебита – боль, покраснение, отек и ощущение тепла вдоль поврежденной вены.
— Обратите внимание, что варикоз невозможно вылечить с помощью мазей, компрессов, пластырей, припарок, пиявок, таблеток или любого другого чудо-метода! Вылечить варикозную болезнь можно, только убрав расширенные вены, — говорит врач.
Если вы наблюдаете симптомы варикоза, или имеете повышенный риск развития болезни, лучше проконсультироваться с врачом, который предоставит индивидуальные рекомендации и план лечения.
Профилактика варикоза
Профилактика варикозного расширения вен нижних конечностей может помочь снизить риск его развития или замедлить прогрессирование заболевания.
- Следить за весом — лишние килограммы увеличивают нагрузку на сосуды нижних конечностей, и нарушают циркуляцию крови по венам.
- Регулярная физическая активность — это включает ходьбу, плавание, велосипед, все что способствует улучшению кровообращения и укрепляет мышцы ног, которые помогают венам работать эффективнее.
- Избегайте длительного стояния или сидения — если ваша работа требует длительного пребывания в стоячем или сидячем положении, старайтесь делать перерывы 1 раз в 1-2 часа, и походить 10-15 минут.
- Используйте компрессионный трикотаж — при первых признаках варикозного расширения вен используйте компрессионные чулки или колготки, чтобы поддерживать правильный тонус вен и облегчать кровообращение.
- Избегайте чрезмерного подъема тяжелых предметов, так как это может способствовать увеличению давления на клапаны в венах.
- Контроль на протяжении беременности-во время беременности увеличивается риск развития варикоза. Регулярная физическая активность, ношение компрессионного белья и поддержание ног в приподнятом положении помогут уменьшить отек и улучшить кровообращение.
Другие причины возникновения боли в ногах ниже колен
- Проблемы с костями, мышцами и суставами.
- Травмы и повреждения мышечной ткани ниже колена до ступни.
- Усталость после тяжелого рабочего дня на ногах.
- Мышечные спазмы.
- Флебит и тромбофлебит (воспаление сосудов).
- Заболевания артерий и т. д.
Помните, если боль в ногах беспокоит вас постоянно и со временем становится только хуже, обращайтесь к врачу! Только специалист сможет правильно поставить диагноз и прописать лечение!