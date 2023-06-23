Боль в ногах вызывает неприятные ощущения и дискомфорт. Это мешает нормально жить, отдыхать и ходить на работу.

Чаще всего боль возникает в ногах ниже колен. Причиной дискомфорта может быть обычная усталость после тяжелого дня, или серьезные заболевания, с лечением которых не стоит медлить.

Почему болят ноги ниже колен и когда нужно бежать к врачу — Факты ICTV спросили у врача уролога-проктолога и хирурга Андрея Кондратенко.

Боль в ногах ниже колен: почему возникает

Хирург отмечает, что одной из наиболее распространенных причин боли в нижних конечностях являются проблемы с сосудами, как, например:

атеросклероз артерий нижних конечностей (сужение просвета артерий);

варикозная болезнь (расширение вен) нижних конечностей.

— Если вы начали отмечать один из следующих симптомов: тяжесть в нижних конечностях, быструю усталость в ногах, появление отеков, изменение цвета кожи, боли при ходьбе, то эта информация специально для вас, — говорит Кондратенко.

Сначала стоит выяснить, что такое атеросклероз артерий нижних конечностей. Это заболевание, характеризующееся образованием жировых отложений в стенках артерий, в виде бляшек, которые растут и сужают просвет сосудов, ограничивая снабжение крови к нижним конечностям.

— Это со временем приводит к образованию тромбов, разрыву бляшки и полной закупорке сосуда, — говорит врач.

Симптомы атеросклероза артерий нижних конечностей:

В зависимости от степени сужения артерий, симптомы атеросклероза нижних конечностей могут отличаться:

Боль: пациенты могут испытывать боль или дискомфорт в ногах при ходьбе или физических нагрузках. Боль возникает из-за недостаточного кровоснабжения мышц нижних конечностей и исчезает при остановке или отдыхе. Покалывание или зябкость: постоянное ощущение холодных ног, ощущение онемения. Слабость в ногах и быстрая усталость: симптомы возникают даже при ходьбе на небольшое расстояние или при подъеме по лестнице. Изменения в коже, такие, как бледность, сухость, отсутствие волос на голенях.

В тяжелых случаях, когда кровоснабжение нижних конечностей очень ограничено, могут развиваться более серьезные осложнения. Например, сильная боль, которая беспокоит даже в покое, или появление язв (ран).

Профилактика атеросклероза нижних конечностей

Лучшим методом лечения атеросклероза является его профилактика. Хирург добавляет, чтобы не обращаться к врачам, следуйте таким рекомендациям:

Следите за своим весом — избыточный вес может увеличить риск развития атеросклероза.

Здоровое питание — потребляйте больше свежих овощей и фруктов, цельных злаков, нежирное мясо, рыбу, продукты содержащие Омега-3 (морская рыба, грецкий орех, семена льна). Ограничьте потребление жирного, жареного, сдобы, шоколада, соли, алкоголя.

Регулярная физическая активность (ходьба, бег, плавание или велосипедная езда) улучшает кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую систему и уменьшает риск возникновения атеросклероза.

Управляйте факторами риска — контролируйте артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. Если они выше нормы, обратитесь к врачу.

Не курите: курение является серьезным фактором риска развития атеросклероза.

Симптомы варикоза

— Варикозная болезнь нижних конечностей является хроническим заболеванием, которое влияет на вены нижних конечностей, — говорит Кондратенко.

Врач добавляет, что здоровые вены имеют клапаны, которые помогают крови возвращаться к сердцу, предотвращая обратный ток. При варикозной болезни функция клапанов нарушается, кровь начинает течь в обратном направлении, как результат – возникает застой крови и увеличивается давление на стенки вен.

Это приводит к расширению диаметра вен, которые начинают выступать на поверхности кожи и становятся извилистыми. Факторы риска включают наследственную предрасположенность, беременность, половую принадлежность (женщины имеют большую предрасположенность), стоячую или сидячую работу, избыточный вес.

К главным симптомам варикоза относятся:

Расширенные и извилистые вены: появление расширенных вен которые видны на поверхности кожи. Отеки ног: чаще всего они появляются во второй половине дня, после длительного периода стояния или сидения. Тяжесть, быстрая утомляемость: быстрое появление чувства усталости и тяжести ,даже после незначительных физических нагрузок. Судороги: при варикозе они возникают в ночное время. Боль: болезненные ощущения или дискомфорт в нижних конечностях. Изменение кожи: кожа становится тоньше, сухой, темной, развиваются язвы и воспаления кожи.

Кондратенко отмечает, если не лечить варикозную болезнь, это может привести к следующим осложнениям:

Трофические язвы: раны, которые обычно возникают на голенях и очень долго и плохо заживают.

Тромбоз — самое страшное заключение: образование тромбов в середине вен, которые оторвавшись с током крови могут попасть к сердцу или головному мозгу, и вызвать инфаркт или инсульт.

Кровотечение: даже при незначительных повреждениях варикозных вен возникает очень сильное кровотечение, которое редко останавливается самостоятельно, и требует обращения к врачу.

Флебит — воспаление стенок вен. Симптомы флебита – боль, покраснение, отек и ощущение тепла вдоль поврежденной вены.

— Обратите внимание, что варикоз невозможно вылечить с помощью мазей, компрессов, пластырей, припарок, пиявок, таблеток или любого другого чудо-метода! Вылечить варикозную болезнь можно, только убрав расширенные вены, — говорит врач.

Если вы наблюдаете симптомы варикоза, или имеете повышенный риск развития болезни, лучше проконсультироваться с врачом, который предоставит индивидуальные рекомендации и план лечения.

Профилактика варикоза

Профилактика варикозного расширения вен нижних конечностей может помочь снизить риск его развития или замедлить прогрессирование заболевания.

Следить за весом — лишние килограммы увеличивают нагрузку на сосуды нижних конечностей, и нарушают циркуляцию крови по венам.

Регулярная физическая активность — это включает ходьбу, плавание, велосипед, все что способствует улучшению кровообращения и укрепляет мышцы ног, которые помогают венам работать эффективнее.

Избегайте длительного стояния или сидения — если ваша работа требует длительного пребывания в стоячем или сидячем положении, старайтесь делать перерывы 1 раз в 1-2 часа, и походить 10-15 минут.

Используйте компрессионный трикотаж — при первых признаках варикозного расширения вен используйте компрессионные чулки или колготки, чтобы поддерживать правильный тонус вен и облегчать кровообращение.

Избегайте чрезмерного подъема тяжелых предметов, так как это может способствовать увеличению давления на клапаны в венах.

Контроль на протяжении беременности-во время беременности увеличивается риск развития варикоза. Регулярная физическая активность, ношение компрессионного белья и поддержание ног в приподнятом положении помогут уменьшить отек и улучшить кровообращение.

Другие причины возникновения боли в ногах ниже колен

Проблемы с костями, мышцами и суставами.

Травмы и повреждения мышечной ткани ниже колена до ступни.

Усталость после тяжелого рабочего дня на ногах.

Мышечные спазмы.

Флебит и тромбофлебит (воспаление сосудов).

Заболевания артерий и т. д.

Помните, если боль в ногах беспокоит вас постоянно и со временем становится только хуже, обращайтесь к врачу! Только специалист сможет правильно поставить диагноз и прописать лечение!