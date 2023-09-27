Почти каждый хоть иногда чувствовал хруст в коленях, шее или руках. Обычно такое бывает во время приседаний, резких движениях или при неудобном повороте.

Это не всегда повод сразу бежать к врачу. Потому что хруст может быть физиологическим, то есть нормальным. Почему хрустят и ноют суставы, насколько это опасно, что с этим делать и как отличить норму от патологии — Факты ICTV узнавали у ортопеда-травматолога Михаила Гринько.

Почему хрустят суставы

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На самом деле хруст в большинстве суставов — физиологическое явление, которое не требует никакого обследования и лечения.

Например, если речь идет о коленном суставе, который омывается синовиальной жидкостью. Его движение меняет состав этой жидкости, температуру и давление. В результате газы в суставной жидкости образуют пузырьки, которые лопаются. Считается, что это одна из причин хруста.

Также щелчок может ощущаться в крупных суставах, таких как тазобедренный. И может быть связан с переваливанием мышц. То же самое может быть в плече. Хрустеть могут и здоровые, и больные суставы. И здесь главный ориентир в диагностике — ваши ощущения.

— Как отличить, хруст нормальный или нет? В первую очередь — по боли. Если хруст не сопровождается болью, дискомфортом — 99%, что все у вас хорошо и никакого дополнительного обследования не нужно. — объясняет ортопед-травматолог.

Если все наоборот, то это может быть признаком какого-то заболевания или патологического состояния. Причин может быть много. Чаще всего, если говорить о коленном суставе, может быть повреждение внутри него. В частности — мениска. Причиной хруста также может быть развитие локального артроза, остеофит или костный нарост. Они болезненные.

Что делать, чтобы избавиться от хруста

Если речь идет о физиологическом хрусте, который вас не нервирует — ничего не стоит делать. Если же он мешает — нужно улучшить питание хряща. Для этого следует больше двигаться.

— Можно поработать с упражнениями для укрепления мышц вокруг сустава. Если это колено — то бедра и голени. Если тазобедренный сустав, то укрепить спину и бедро. Если плечо — верхнеплечевой пояс и плечо. То есть мышцы, смежные к этому суставу. Надо их укреплять, и от этого хруст будет уменьшаться, — советует Михаил Гринько.

Если же есть патологический хруст — следует найти причину, дополнительно обследовавшись. Иногда надо сделать рентген, КТ или МРТ, сдать необходимые анализы и обследования, которые назначит врач.

Обычно при простых случаях помогают занятия с физическим терапевтом и прием обезболивающих препаратов, назначенных врачом. При более сложных случаях — возможно оперативное лечение.

— Все зависит от причины хруста. Также можно попробовать принимать хондропротекторы. Но стоит учитывать, что это не медицинские средства. Это БАДы. Они, к сожалению, не имеют стопроцентной доказательности и эффективности, — говорит ортопед-травматолог.

Хондропротекторы могут улучшить питание хрящевой ткани. Впрочем, принимать их следует минимум полугода. Теоретически данные препараты могут уменьшить хруст.

Также поводом для визита к врачу могут быть любые припухлости в области колена, воспаление, чувство жжения и покалывания.

Почему ноют суставы и что с этим делать

Относительно нытья суставов, то это могут быть функциональные физиологические расстройства, когда на вечер крутит ногу и невозможно найти положение. Врачи называют это синдромом беспокойных ног.

Его, как правило, лечат у невролога медикаментозно — антидепрессантами или психологически-активными веществами. Впрочем, симптом нужно подтвердить и исключить другие вероятные диагнозы.

— Если человек просыпается утром и у него есть ощущение в суставах, будто песка насыпали, ему нужно расходиться. Если чувствует ноющую боль, тугоподвижность, которая проходит через полчаса после сна, то, скорее всего, вы имеете проблему с аутоиммунными заболеваниями, в частности с ревматологией. Если есть такие симптомы, то обязательно следует обращаться к ревматологу, — объясняет Михаил Гринько.

Также среди причин — нарушение метаболических процессов. Могут быть различные заболевания, связанные с этим. В частности — подагрические артриты, когда откладываются соли мочевой кислоты. И это также может сопровождаться нытьем, кручением суставов. Поэтому, прежде всего, следует установить причину и диагноз.

— Потому что ревматология лечится одним способом, подагра — другим. Например, при подагре следует соблюдать диету и есть медикаментозное лечение, которое будет отличаться в каждом случае, — советует ортопед-травматолог.

Есть еще одна функциональная проблема, которую можно корректировать дома. Например, ощущение нытья в ногах, руках и теле может быть при перетренированности. Когда человек активно занимается спортом, он чувствует крепатуру очень сильно.

В таких случаях хорошо помогает тепло. Можно принять теплый душ или ванну. Или приложить что-то теплое к тем болезненным местам, где есть крепатура. Можно также сделать легкий массаж, и состояние облегчится.

Профилактика хруста и нытья суставов

К сожалению, ткани суставов почти не восстанавливаются. Впрочем, преждевременное их изнашивание и старение можно предупредить. Прежде всего, избавиться от вредных привычек и стараться вести здоровый образ жизни. Речь идет о сбалансированном питании, здоровом сне и физической активности. А еще — не забывать о профилактических осмотрах, чтобы при обнаружении какого-то сбоя в организме вовремя его устранить.

— Многие ревматологические заболевания являются наследственными, спонтанными и неизвестными медицине. Однако есть причины, которые можно предупредить. В частности, пролечивать хронические очаги воспалений. Если есть кариозные зубы, хронические ангины, постоянные пробки — налеты на миндалинах, их обязательно следует пролечивать, не запускать, — предостерегает Михаил Гринько.

Потому что все это хронический очаг инфекции, который может привести к активации аутоиммунного процесса. Следовательно, к появлению со временем ревматоидных проблем.

И помните — заболевание суставов легче предотвратить, чем вылечить. Поэтому если проблемы все же возникли, не откладывайте визит к врачу.