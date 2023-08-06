Артроз считают возрастным заболеванием. Обычно им страдают до 85% людей старше 65 лет. Впрочем, сейчас болезнь молодеет. У 30% мужчин и женщин первые симптомы артроза суставов появляются после 40 лет. И пренебрегать ими не стоит, потому что артроз — болезнь коварная.

Что такое артроз, какие симптомы и причины болезни – Фактам ICTV рассказал ортопед-травматолог Михаил Гринько.

Что такое артроз и причины его появления

Артроз — это повреждение суставов, имеющее много стадий. Чем выше стадия — тем хуже состояние сустава.

— Это, по сути, стирание хрящевой ткани. И данная проблема может возникнуть в любом суставе. То есть не только в колене или тазобедренном суставе. Это также может быть в кисти, стопе, нижне-челюстном суставе, — объясняет врач-ортопед.

То есть — везде, где есть хрящевая ткань, поскольку она покрывает все суставы. И когда хрящевая ткань стирается — появляется артроз.

В общей сложности болезнью страдает более 10% населения планеты. Существует много факторов, которые ее провоцируют. Врачи их делят на три группы. Первая — травмы. То есть травматическое повреждение сустава.

— Можем рассмотреть на примере коленного сустава. Когда у человека произошла травма или связки, или мениска, и лечение было неправильным, то возникает определенная нестабильность в суставе. И это уже приводит к дальнейшему неравномерному распределению нагрузки на сустав, — рассказывает Михаил Гринько.

По словам врача, следствие — повреждение хрящевой ткани. Или повреждение мениска. Сам мениск — это некие прокладки в коленном суставе, которые дают амортизацию. И это на самом деле одна из самых частых травм молодежи. Может возникнуть при падении, подворачивании ноги.

Второй причиной являются воспалительные заболевания, в частности ревматологические. И третья группа — идиопатическая.

— Это не совсем понятное слово означает “неизвестная причина”. Есть много заболеваний в медицине, которые являются идиопатическими, то есть нет каких-то явных причин для их возникновения, — объясняет врач.

Симптомы артроза

Оказывается, что распознать болезнь на начальной стадии – непросто. Никаких симптомов может даже и не быть.

— Артрозы — это как подлый зверь, потому что на начальных стадиях он никак не проявляется. Человек себе живет, как и жил. Во время второй стадии — может возникать иногда боль при больших нагрузках. Но человек чаще всего начинает чувствовать определенные симптомы данного заболевания уже на достаточно поздних стадиях — на 3-4-х, — рассказывает Михаил Гринько.

Именно тогда уже достаточно выражено стерта хрящевая ткань – и в таком случае человек чувствует механическую боль. Что это означает? Есть боль при нагрузке — это основной симптом артроза в любом суставе.

К тому же, человек может чувствовать боль в суставе, но считать явление временным. Во время покоя его боль может не беспокоить, а при небольшой нагрузке уже может быть достаточно некомфортно.

— Чем больше ходит — больше болит. Присел, отдохнул — боль прошла. Такая вот механическая боль. Например, человек не двигает рукой — все хорошо, а когда начинает поднимать руку или заводить за спину — может чувствовать боль. Это, по сути, боль при движении. Хрящевая ткань стирается и обнажается костная ткань, поэтому и возникает боль, — говорит врач.

Лечение и профилактика артроза

Есть два вида лечения — медикаментозное и хирургическое. На начальных стадиях заболевания пациенту назначаются лекарства и даются советы по корректировке образа жизни. Если же результата нет, то выход один — хирургический. Но артроз — это заболевание, которое невозможно полностью вылечить.

— То есть, если у человека уже вторая стадия, то из нее сделать первую невозможно. Можно либо приостановить процесс, либо он будет прогрессировать дальше. Чаще всего задача лечения — приостановить развитие, — рассказывает Михаил Гринько.

Если говорим о профилактике, то стоит прежде всего, вовремя обращаться к врачу. Также внесите в свой график занятия спортом. Впрочем, без чрезмерных физических нагрузок. Это может быть обычная скандинавская ходьба.

— Даже при выраженных артрозах, на последних стадиях болезни, нельзя сесть и сидеть. Всегда нужно движение, потому что хрящевая ткань питается, она получает питательные вещества, нормально функционирует только при нагрузке, — говорит врач.

То есть с одной стороны — большая нагрузка вредна, но без нагрузки сустав тоже не будет нормально функционировать. То, что последние годы говорят о 10 тыс. шагов, это такая условная цифра, но тем не менее стоит прислушаться. Это может быть скандинавская ходьба, бег.

Среди другой профилактики — правильное питание и нормальный вес. Иначе артроз будет только прогрессировать.

— Болезнь может возникнуть даже у здорового человека, у которого не было травм, нет никаких аутоиммунных заболеваний, а есть лишний вес. Потому что будет избыточное давление на хрящевую ткань. Поэтому контроль массы тела очень важен, — предупреждает Михаил Гринько.

А еще избавьтесь от вредных привычек, которые тоже могут нарушать питание хряща и меньше подвергайте свой организм стрессу.