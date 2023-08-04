Специалисты здорового питания и ортопеды убеждены, диета играет едва ли не самую главную роль в поддержании здоровыми суставов и хрящей.

Бхавиша Хума, диетолог из Jaslok Hospital & Research Centre в Мумбаи, давно изучает влияние питания на здоровье костной системы человека.

Врач убеждена, что состояние суставов можно улучшить естественным путем — с помощью правильно подобранного рациона.

Есть несколько продуктов, уверяет Хума, которые, благодаря содержанию питательных веществ и потенциальным противовоспалительным свойствам, можно назвать исцелителями суставов.

Жирная рыба

Лосось, скумбрия и сардины богаты омега-3 жирными кислотами, которые связаны с уменьшением воспаления в организме. Это может быть полезно для облегчения боли в суставах и поддержания их здоровья.

Куркума

Куркумин, содержащийся в специи, обладает мощными противовоспалительными свойствами. Это может помочь уменьшить боль и скованность в суставах.

Имбирь

Обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление и боль в суставах. Он также содержит гингеролы, облегчающие симптомы артрита.

Ягоды

И клубника, и черника и малина, как и все другие ягоды, богаты антиоксидантами. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить воспаление, потенциально принося пользу здоровью суставов.

Листовая зелень

Листовой салат, шпинат, капуста богаты витамином С, который поддерживает выработку коллагена. Это важно для здоровье суставов и хрящей.

Орехи и семечки

Грецкие орехи, льняное семя и семена чиа — отличные источники омега-3 жирных кислот и антиоксидантов — незаменимых веществ для здоровья суставов.

Оливковое масло экстра вирджин

Оливковое масло первого холодного отжима содержит мононенасыщенные жиры и полифенолы, обладающие противовоспалительными свойствами. Продукт может помочь уменьшить воспаление в организме и укрепить здоровье суставов.

Зеленый чай

Зеленый чай богат полифенолами и антиоксидантами, в том числе галлатом эпигаллокатехина. Эти соединения помогают уменьшить воспаление и защитить от повреждения хрящи.

Цитрусовые

Апельсины, лимоны и грейпфруты богаты витамином С, который необходим для синтеза коллагена. Это важно, если вы хотите иметь крепкие суставы и хрящи.

Цельнозерновые

Коричневый рис, цельнозерновая пшеница содержат клетчатку и питательные вещества, такие как селен и магний. Эти микроэлементы помогают уменьшить воспаление суставов.

— Названные мной суперпродукты полезны для большинства людей, но аллергикам надо проявлять осторожность или вообще от них отказаться, — говорит диетолог.

Тем, у кого есть аллергия на морепродукты, следует избегать жирной морской рыбы. Люди с аллергией на определенные фрукты, семечки или орехи, не должны их употреблять.

Источник: Health Shots

Фото: Сгенерировано ИИ