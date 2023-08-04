Специалисты здорового питания и ортопеды убеждены, диета играет едва ли не самую главную роль в поддержании здоровыми суставов и хрящей.
Бхавиша Хума, диетолог из Jaslok Hospital & Research Centre в Мумбаи, давно изучает влияние питания на здоровье костной системы человека.
Врач убеждена, что состояние суставов можно улучшить естественным путем — с помощью правильно подобранного рациона.
Есть несколько продуктов, уверяет Хума, которые, благодаря содержанию питательных веществ и потенциальным противовоспалительным свойствам, можно назвать исцелителями суставов.
- Жирная рыба
Лосось, скумбрия и сардины богаты омега-3 жирными кислотами, которые связаны с уменьшением воспаления в организме. Это может быть полезно для облегчения боли в суставах и поддержания их здоровья.
- Куркума
Куркумин, содержащийся в специи, обладает мощными противовоспалительными свойствами. Это может помочь уменьшить боль и скованность в суставах.
- Имбирь
Обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление и боль в суставах. Он также содержит гингеролы, облегчающие симптомы артрита.
- Ягоды
И клубника, и черника и малина, как и все другие ягоды, богаты антиоксидантами. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить воспаление, потенциально принося пользу здоровью суставов.
- Листовая зелень
Листовой салат, шпинат, капуста богаты витамином С, который поддерживает выработку коллагена. Это важно для здоровье суставов и хрящей.
- Орехи и семечки
Грецкие орехи, льняное семя и семена чиа — отличные источники омега-3 жирных кислот и антиоксидантов — незаменимых веществ для здоровья суставов.
- Оливковое масло экстра вирджин
Оливковое масло первого холодного отжима содержит мононенасыщенные жиры и полифенолы, обладающие противовоспалительными свойствами. Продукт может помочь уменьшить воспаление в организме и укрепить здоровье суставов.
- Зеленый чай
Зеленый чай богат полифенолами и антиоксидантами, в том числе галлатом эпигаллокатехина. Эти соединения помогают уменьшить воспаление и защитить от повреждения хрящи.
- Цитрусовые
Апельсины, лимоны и грейпфруты богаты витамином С, который необходим для синтеза коллагена. Это важно, если вы хотите иметь крепкие суставы и хрящи.
- Цельнозерновые
Коричневый рис, цельнозерновая пшеница содержат клетчатку и питательные вещества, такие как селен и магний. Эти микроэлементы помогают уменьшить воспаление суставов.
— Названные мной суперпродукты полезны для большинства людей, но аллергикам надо проявлять осторожность или вообще от них отказаться, — говорит диетолог.
Тем, у кого есть аллергия на морепродукты, следует избегать жирной морской рыбы. Люди с аллергией на определенные фрукты, семечки или орехи, не должны их употреблять.
Источник: Health Shots
Фото: Сгенерировано ИИ