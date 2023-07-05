Лето в разгаре и все больше женщин, которые пытались похудеть к пляжному сезону, проявляют недовольство и раздражение: изнуряю себя диетами, добавляю физических нагрузок, а вес не уменьшается. Как это объяснить?

Факты ICTV обратились с этим вопросом к нашему эксперту, нутрициологу Наталье Наумовой.

— Речь пойдет об адаптивном замедлении метаболизма. Действительно, в таких случаях вес категорически не снижается, несмотря на сокращение рациона, — начинает наш разговор Наумова.

Понятно, что такое объяснение вызывает следующий вопрос — почему? Почему замедляется метаболизм? Со всеми ли это происходит? И как можно его, этот метаболизм, ускорить? Не голодать же, в самом деле, чтобы выглядеть стройнее.

— Наверное, наши читательницы удивятся, когда я скажу, что адаптивное замедление метаболизма, подчеркну, адаптивное, — полезный защитный эволюционный механизм, — объясняет Наталья.

По ее утверждению, тело пытается любой ценой удерживать так называемую, “контрольную точку” веса, когда вы худеете слишком быстро или слишком много.

Тело регистрирует длительное снижение калорий и считает, что его выживание находится под угрозой. Поэтому автоматически запускает ряд физиологических реакций, чтобы защититься от опасности, замедляя метаболизм и потребляя меньше энергии.

— Организм достигает этого несколькими эффективными способами, — говорит эксперт.

Когда вы уменьшаете потребление калорий, чтобы похудеть, вы теряете мышцы и жир. Это уменьшение массы тела приводит к закономерному снижению скорости метаболизма.

Даже после того, как вы восстанавливаете потерянный вес, ваш метаболизм не восстанавливается до первоначальной скорости.

Наумова объясняет, что в этот процесс вовлечены многие эндокринные звенья, которые регулируют метаболизм, в том числе активность щитовидной железы.

Когда вы ограничиваете потребление калорий, выделяется существенно меньше гормонов щитовидной железы, это также снижает активность метаболизма.

Происходят изменения и в способах использования источников энергии. Когда вы уменьшаете потребление энергии и начинаете терять вес, ваше тело в качестве источника энергии выбирает жир, а не углеводы. И как хороший хозяин начинает запасать жир в качестве резервного источника энергии.

Ну, и запускаются изменения в выработке кортизола. Чрезмерная выработка кортизола меняет то, как наш организм перерабатывает, накапливает и сжигает жир.

По словам эксперта, постоянно повышенный уровень этого гормона индуцирует слишком сильное повышение уровня глюкозы в крови (расщепляя гликоген в печени) и тем самым перегружает поджелудочную железу, которая, соответственно, на это реагирует выработкой инсулина.

Кроме очевидных негативных последствий нарушения метаболизма, возможно и развитие инсулинорезистентности.

— Когда вы уменьшаете потребление калорий и лишаете тело пищи, меняется и баланс гормонов насыщения/голода, в частности лептина/грелина, — говорит Наталья.

То есть, подавляется чувство насыщения, заставляя есть больше.

А ещё уменьшается активность гипоталамуса — части мозга, которая регулирует эмоции и потребление пищи. Соответственно, снижается контроль потребления и деформируется оценка выбора пищи.

Заметьте, сколько нутрициолог перечислила систем и органов человеческого организма, которые начинают давать сбой, когда мы просто пытаемся стать стройнее. Нам кажется, это же абсолютно здоровое желание. А, получается, нет.

Таким образом, когда мы, по сути, насилуем своё тело, в организме запускаются реакции, направленные на восстановление утраченного веса. Наталья Наумова согласилась, что именно так, коротко и емко, можно объяснить, что происходит с нами при попытке неестественно похудеть.

— Ученые установили, что наше тело имеет генетически заданный вес. Вот его и пытается поддерживать организм, независимо от того, что и сколько мы едим или насколько мы активны физически, — заключает Наталья.

Так что же, оставить все попытки похудеть даже если, на наш взгляд, вес не соответствует норме?

— Однозначно надо отказываться от диетических качелей, — рекомендует эксперт.

Наумова считает, что для стабильного длительного похудения важно придерживаться научно обоснованных программ и постепенно менять свой образ жизни. Соответственно, и рацион, формируя привычки, которые останутся на всю жизнь.

Именно они, не “перед летним сезоном” или “для нового платья”, а постоянно будут предупреждать набор веса в будущем.