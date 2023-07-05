Літо у розпалі і все більше жінок, які намагалися схуднути до пляжного сезону, проявляють невдоволення і роздратування: виснажую себе дієтами, додаю фізичних навантажень, а вага не зменшується. Як це пояснити?

Факти ICTV звернулися з цим запитанням до нашої експертки, нутриціолога Наталі Наумової.

– Мова йтиме про адаптивне сповільнення метаболізму. Дійсно, в таких випадках вага категорично не знижується, незважаючи на скорочення раціону, – починає нашу розмову Наумова.

Зрозуміло, що таке пояснення викликає наступне запитання – чому? Чому сповільнюється метаболізм? Чи з усіма це відбувається? І як можна його, цей метаболізм, прискорити? Не голодувати ж, справді, щоб виглядати стрункішою.

– Певно, наші читачки здивуються, коли я скажу, що адаптивне сповільнення метаболізму, підкреслю, адаптивне, – корисний захисний еволюційний механізм, – пояснює Наталя.

За її твердженням, тіло намагається за будь-яку ціну утримувати так звану, “контрольну точку” ваги, коли ви худнете занадто швидко або занадто багато.

Тіло реєструє тривале зниження калорій і вважає, що його виживання знаходиться під загрозою. Отож автоматично запускає низку фізіологічних реакцій, щоб захиститися від небезпеки, сповільнюючи метаболізм і споживаючи менше енергії.

– Організм досягає цього кількома ефективними способами, – говорить експертка.

Коли ви зменшуєте споживання калорій, щоб схуднути, ви втрачаєте м’язи та жир. Це зменшення маси тіла призводить до закономірного зниження швидкості метаболізму.

Навіть після того, як ви відновлюєте втрачену вагу, ваш метаболізм не відновлюється до початкової швидкості.

Наумова пояснює, що до цього процесу залучені багато ендокринних ланок, які регулюють метаболізм, зокрема активність щитоподібної залози.

Коли ви обмежуєте споживання калорій, виділяється суттєво менше гормонів щитоподібної залози, це також знижує активність метаболізму.

Відбуваються зміни і у способах використання джерел енергії. Коли ви зменшуєте споживання енергії та починаєте втрачати вагу, ваше тіло в якості джерела енергії обирає жир, а не вуглеводи. І як добрий господар починає запасати жир в якості резервного джерела енергії.

Ну, і запускаються зміни у продукуванні кортизолу. Надмірне вироблення кортизолу змінює те, як наш організм переробляє, накопичує та спалює жир.

За словами експертки, постійно підвищений рівень цього гормону індукує занадто сильне підвищення рівня глюкози в крові (розщеплюючи глікоген у печінці) і тим самим перевантажує підшлункову залозу, яка, відповідно, на це реагує виробленням інсуліну.

Крім очевидних негативних наслідків порушення метаболізму, можливий і розвиток інсулінорезистентності.

– Коли ви зменшуєте споживання калорій і позбавляєте тіло їжі, змінюється і баланс гормонів насичення/голоду, зокрема лептину/греліну, – говорить Наталя.

Тобто, пригнічується відчуття насичення, змушуючи їсти більше.

А ще, зменшується активність гіпоталамуса — частини мозку, яка регулює емоції та споживання їжі. Відповідно, знижується контроль споживання і деформується оцінка вибору їжі.

Отже, коли ми, по суті, ґвалтуємо своє тіло, запускаються реакції, спрямовані на відновлення втраченої ваги. Наталя Наумова погодилася, що саме так, коротко і ємно, можна пояснити, що відбувається з нами під час намагання неприродно схуднути.

Зауважте, скільки нутриціолог перерахувала систем і органів людського організму, які починають давати збій, коли ми просто ставимо мету стати стрункішими. Нам здається, це ж абсолютно здорове бажання. А, виходить, ні.

– Учені встановили, що наше тіло має генетично задану вагу. От її і намагається підтримувати організм, незалежно від того, що і скільки ми їмо або наскільки ми активні фізично, – підсумовує Наталя.

То що, залишити всі спроби схуднути навіть якщо, на наш погляд, вага не відповідає нормі?

– Однозначно треба відмовлятися від дієтичної гойдалки, – рекомендує експертка.

Наумова вважає, що для стабільного тривалого схуднення важливо дотримуватися науково обґрунтованих програм і поступово змінювати свій спосіб життя. Відповідно, і раціон, формуючи звички, які залишаться на все життя.

Саме вони, не “перед літнім сезоном” чи “для нової сукні”, а постійно попереджуватимуть набір ваги у майбутньому.