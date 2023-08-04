Фахівці здорового харчування і ортопеди переконані, дієта відіграє чи не найголовнішу роль у підтримці здоров’я суглобів і хрящів.
Бхавиша Хума, дієтолог з Jaslok Hospital & Research Centre у Мумбаї, давно вивчає вплив харчування на здоров’я кісткової системи людини.
Лікарка переконана, що стан суглобів можна покращити природним шляхом – з допомогою правильно підібраного раціону.
Є кілька продуктів, запевняє Хума, які, завдяки вмісту поживних речовин і потенційним протизапальним властивостям, можна назвати зцілювачами суглобів.
- Жирна риба
Лосось, скумбрія і сардини багаті на омега-3 жирні кислоти, які пов’язані зі зменшенням запалення в організмі. Це може бути корисно для полегшення болю в суглобах і підтримки їхнього здоров’я.
- Куркума
Куркумін, що міститься в цій спеції, має потужні протизапальні властивості. Це може допомогти зменшити біль і скутість у суглобах.
- Імбир
Має протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити запалення і біль у суглобах. Він також містить гінгероли, які полегшують симптоми артриту.
- Ягоди
І полуниця, і чорниця, і малина, як і всі інші ягоди, багаті на антиоксиданти. Вони допомагають нейтралізувати вільні радикали та зменшити запалення, потенційно приносячи користь здоров’ю суглобів.
- Листова зелень
Листовий салат, шпинат, капуста багаті на вітамін С, який підтримує вироблення колагену. Це допомагає тримати в тонусі і суглоби, і хрящі.
- Горіхи та насіння
Волоські горіхи, лляне насіння і насіння чіа – чудові джерела омега-3 жирних кислот і антиоксидантів. Це незамінні речовини, необхідні для здоров’я суглобів.
- Оливкова олія екстра вірджин
Оливкова олія першого холодного віджиму містить мононенасичені жири і поліфеноли, що мають протизапальні властивості. Це може допомогти зменшити запалення в організмі та зміцнити суглоби.
- Зелений чай
Зелений чай багатий на поліфеноли й антиоксиданти, зокрема на галлат епігаллокатехіну. Ці сполуки допомагають зменшити запалення та захистити від пошкодження хрящі.
- Цитрусові
Апельсини, лимони та грейпфрути багаті на вітамін С, який необхідний для синтезу колагену. Це важливо, якщо ви хочете мати міцні суглоби та хрящі.
- Цільнозернові
Коричневий рис, цільнозернова пшениця містять клітковину і поживні речовини, такі як селен і магній. Ці мікролелементи допоможуть зменшити запалення суглобів.
– Названі мною суперпродукти є корисними для більшості людей, але алергікам треба проявляти обережність, або ж узагалі від них відмовитися, – каже дієтологиня.
Тим, у кого є алергія на морепродукти, слід уникати жирної морської риби. Люди з алергією на певні фрукти, насіння або горіхи, не повинні їх вживати.
Джерело: Health Shots
Фото: Згенеровано ШІ