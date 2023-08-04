Фахівці здорового харчування і ортопеди переконані, дієта відіграє чи не найголовнішу роль у підтримці здоров’я суглобів і хрящів.

Бхавиша Хума, дієтолог з Jaslok Hospital & Research Centre у Мумбаї, давно вивчає вплив харчування на здоров’я кісткової системи людини.

Лікарка переконана, що стан суглобів можна покращити природним шляхом – з допомогою правильно підібраного раціону.

Є кілька продуктів, запевняє Хума, які, завдяки вмісту поживних речовин і потенційним протизапальним властивостям, можна назвати зцілювачами суглобів.

Жирна риба

Лосось, скумбрія і сардини багаті на омега-3 жирні кислоти, які пов’язані зі зменшенням запалення в організмі. Це може бути корисно для полегшення болю в суглобах і підтримки їхнього здоров’я.

Куркума

Куркумін, що міститься в цій спеції, має потужні протизапальні властивості. Це може допомогти зменшити біль і скутість у суглобах.

Імбир

Має протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити запалення і біль у суглобах. Він також містить гінгероли, які полегшують симптоми артриту.

Ягоди

І полуниця, і чорниця, і малина, як і всі інші ягоди, багаті на антиоксиданти. Вони допомагають нейтралізувати вільні радикали та зменшити запалення, потенційно приносячи користь здоров’ю суглобів.

Листова зелень

Листовий салат, шпинат, капуста багаті на вітамін С, який підтримує вироблення колагену. Це допомагає тримати в тонусі і суглоби, і хрящі.

Горіхи та насіння

Волоські горіхи, лляне насіння і насіння чіа – чудові джерела омега-3 жирних кислот і антиоксидантів. Це незамінні речовини, необхідні для здоров’я суглобів.

Оливкова олія екстра вірджин

Оливкова олія першого холодного віджиму містить мононенасичені жири і поліфеноли, що мають протизапальні властивості. Це може допомогти зменшити запалення в організмі та зміцнити суглоби.

Зелений чай

Зелений чай багатий на поліфеноли й антиоксиданти, зокрема на галлат епігаллокатехіну. Ці сполуки допомагають зменшити запалення та захистити від пошкодження хрящі.

Цитрусові

Апельсини, лимони та грейпфрути багаті на вітамін С, який необхідний для синтезу колагену. Це важливо, якщо ви хочете мати міцні суглоби та хрящі.

Цільнозернові

Коричневий рис, цільнозернова пшениця містять клітковину і поживні речовини, такі як селен і магній. Ці мікролелементи допоможуть зменшити запалення суглобів.

– Названі мною суперпродукти є корисними для більшості людей, але алергікам треба проявляти обережність, або ж узагалі від них відмовитися, – каже дієтологиня.

Тим, у кого є алергія на морепродукти, слід уникати жирної морської риби. Люди з алергією на певні фрукти, насіння або горіхи, не повинні їх вживати.

Джерело: Health Shots

Фото: Згенеровано ШІ