Ученые Колорадского университета в Боулдере в США в ходе исследования выяснили, что ожирение гораздо опаснее, чем считалось ранее — риск смерти может повыситься на 90%.

Исследователи утверждают, что эти выводы противоречат распространенному мнению о том, что избыточный вес повышает риск смертности только в крайних случаях.

— Существующие исследования недооценивают последствия жизни в стране, где дешевая нездоровая пища становится все более доступной, а малоподвижный образ жизни стал нормой, — отметил автор исследования Райан Мастерс.

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По его словам, этот и другие научные эксперименты начинают раскрывать истинные потери от этого кризиса в области общественного здравоохранения.

— Принято считать, что повышенный ИМТ, как правило, не повышает риск смертности, пока вы не достигнете очень высокого уровня, и что на самом деле избыточный вес дает некоторые преимущества для выживания, — говорит Мастерс.

Он отметил, что ИМТ, который врачи и ученые часто используют в качестве показателя здоровья, основан только на соотношении веса и роста, не учитывает различия в составе тела или то, как долго человек имеет избыточный вес.

В рамках исследования Мастерс изучил Национальное обследование состояния здоровья и питания (NHANES) с 1988 по 2015 годы, а также данные 17 784 человек, включая 4 468 смертей.

Он обнаружил, что целых 20% выборки, характеризуемой как здоровый вес, имели избыточный вес или ожирение за десять лет до этого. Эта группа имела значительно худший профиль здоровья, чем те, у которых вес был стабильным.

По словам ученого, лишний вес в течение всей жизни может привести к заболеваниям, которые, как это ни парадоксально, приводят к его быстрой потере. Если данные ИМТ собираются в течение этого времени, это может исказить результаты исследования.

Мастерс надеется, что исследование побудит ученых быть чрезвычайно осторожными при выводах, основанных на ИМТ. Но он также считает, что эта работа жизненно важна для решения проблемы, которую он назвал кризисом общественного здравоохранения.