Вчені Колорадського університету в Боулдері в США під час дослідження з’ясували, що ожиріння набагато небезпечніше, ніж вважалося раніше – ризик смерті може підвищитися на 90%.

Дослідники стверджують, що ці висновки суперечать поширеній думці про те, що надмірна вага підвищує ризик смертності лише в крайніх випадках.

– Наявні дослідження недооцінюють наслідки життя в країні, де дешева нездорова їжа стає все більш доступною, а малорухливий спосіб життя став нормою, – зазначив автор дослідження Райан Мастерс.

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За його словами, цей та інші наукові експерименти починають розкривати справжні втрати від цієї кризи в галузі охорони здоров’я.

– Прийнято вважати, що підвищений ІМТ, як правило, не підвищує ризик смертності, поки ви не досягнете дуже високого рівня, і що насправді надмірна вага дає деякі переваги для виживання, – говорить Мастерс

Він зазначив, що ІМТ, який лікарі та вчені часто використовують як показник здоров’я, базується лише на співвідношенні ваги та зросту, не враховує відмінності у складі тіла або те, як довго людина має зайву вагу.

У рамках дослідження Мастерс вивчав Національне обстеження здоров’я та харчування (NHANES) з 1988 по 2015 рік, а також дані 17 784 людей, зокрема 4 468 смертей.

Він виявив, що цілих 20% вибірки, що характеризується як здорова вага, мали надлишкову вагу або ожиріння за десять років до цього. Ця група мала значно гірший профіль здоров’я, ніж ті, у яких вага була стабільною.

За словами вченого, зайва вага протягом усього життя може призвести до захворювань, які, як це не парадоксально, призводять до її швидкої втрати. Якщо дані ІМТ збираються протягом цього часу, це може спотворити результати дослідження.

Мастерс сподівається, що дослідження спонукає вчених бути надзвичайно обережними при висновках, заснованих на ІМТ. Але він також вважає, що ця робота є життєво важливою для вирішення проблеми, яку він назвав кризою громадського здоров’я.