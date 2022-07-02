Врач-кардиолог посоветовал вам больше двигаться? Это хорошо, но какой способ движения выбрать, чтобы заставить сердце биться быстрее и улучшить качество жизни. В голову прежде всего приходят мысли о беге или интервальных тренировках. Однако новое исследование предлагает попробовать скандинавскую ходьбу.
Эта малотравматичная тренировка для всего тела, пришедшая из Финляндии, может выполняться с разным уровнем интенсивности. Она включает в себя использование специально разработанных шестов, с которыми вы работаете против своих ног, то есть ваша левая рука работает в тандеме с правой ногой , а правая рука с левой ногой. Применение палок помогает двигаться вперед. Эта система особенно полезна при ходьбе вверх или вниз по склону.
Исследования, описанные в Канадском журнале по кардиологии, показали, что у пациентов с ишемической болезнью сердца, которые занимались скандинавской ходьбой, наблюдалось большее увеличение их функциональной способности или способности выполнять повседневные действия, по сравнению с теми, кто выполнял высокоинтенсивные интервальные тренировки или непрерывные тренировки на уровне от умеренного до интенсивного.
Движение всего тела
По данным Американской ассоциации скандинавской ходьбы, этот вид фитнеса задействует от 80% до 90% ваших мышц, при правильном выполнении, при обычной ходьбе и беге задействуется только 40%.
Дополнительные мышцы плеча, груди и рук включают дельтовидные мышцы, грудные мышцы, верхнюю часть брюшного пресса, сгибатели предплечий, подлопаточные мышцы, трицепсы и наружные косые мышцы живота.
Более того, использование этих дополнительных мышц приводит к увеличению сжигания калорий на 20% по сравнению с обычной ходьбой.
Ученые считают, что этот вид ходьбы еще нужно изучать, чтобы иметь полное представление о ее влиянии на организм, пользе и возможных проблемах.