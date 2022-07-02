Лікар-кардіолог порадив вам більше рухатися? Це добре, але який спосіб руху вибрати, щоб змусити серце битися швидше та покращити якість життя. На думку насамперед приходять думки про біг або інтервальні тренування. Проте нове дослідження пропонує застосувати скандинавську ходьбу.

Це малотравматичне тренування для всього тіла, що прийшло з Фінляндії, може виконуватися з різним рівнем інтенсивності. Вона включає використання спеціально розроблених палиць, з якими ви працюєте проти своїх ніг, тобто ваша ліва рука працює в тандемі з правою ногою, а права рука з лівою ногою. Застосування палиць допомагає рухатися вперед. Ця система особливо корисна при ходьбі вгору чи вниз схилом.

Дослідження, описані в Канадському журналі з кардіології, показали, що у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, які займалися скандинавською ходьбою, спостерігалося збільшення їх функціональної здатності або здатності виконувати повсякденні дії, порівняно з тими, хто виконував високоінтенсивні інтервальні тренування або безперервні тренування на рівні від помірного до інтенсивного.

Зараз дивляться

Рух всього тіла

За даними Американської асоціації скандинавської ходьби, цей вид фітнесу задіює від 80% до 90% ваших м’язів, при правильному виконанні, при звичайній ходьбі та бігу задіюється лише 40%.

Додаткові м’язи плеча, грудей і рук включають дельтоподібні м’язи, грудні м’язи, верхню частину черевного преса, згиначі передпліч, підлопаткові м’язи, трицепси та зовнішні косі м’язи живота.

Більше того, використання цих додаткових м’язів призводить до збільшення спалювання калорій на 20% порівняно із звичайною ходьбою.

Вчені вважають, що цей вид ходьби ще потрібно вивчати, щоб мати повне уявлення про її вплив на організм, користь та можливі проблеми.