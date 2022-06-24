Чи реально схуднути в найпроблемнішій зоні – стегнах? Як харчуватися та тренуватися, який спосіб життя вести? Секретами ідеальної фігури ділиться з Фактами ICTV нутриціолог-психолог Богдана Люлько.

– Як ви ставитесь до тіла, так і воно до вас, -зазначає фахівчиня.

Серед причин гладких стегон можуть бути психологічні і фізіологічні.

З точки зору фізіології це:

Зараз дивляться

надлишкова вага як така

анатомічна індивідуальна будова тіла, часто обумовлена генетично. Тобто, ви маєте таку ж структуру тіла, як і ваші мама чи бабуся.

лімфозастій (набряк).

А ось з психологічним фактором все складніше. Головна проблема більшості жінок – необ’єктивна оцінка власної фігури.

– Бо одна справа, коли надлишкова вага негативно впливає на здоров’я. І зовсім інша, коли чарівна дівчина ненавидить своє тіло і прискіпується до всього. І це не об’єктивно, – переконує Богдана Люлько.

Все дуже просто, насправді. Як ви до тіла (з агресією і боротьбою або з любов’ю і турботою), так і воно до вас.

Ми – те, що ми їмо

Аби схуднути, жінки часто мордують себе дієтами. Та результат їх не радує. Богдана запевняє, що дієта, а точніше раціональне харчування, звичайно впливає на об’єми стегон. Бо ми є те, що ми їмо. В прямому сенсі. Наше тіло на клітинному рівні будується з тих елементів, які потраплять до нас зовні і тих, що виробляються всередині, коли ми рухаємось, нервуємо і спимо.

Основа здорового раціону – це цільні продукти. Тобто ті, на які ви дивитесь і бачите м’ясо, рибу, овоч, фрукт, крупу і т.д. А ось переробленими продуктами, як ось ковбаса, паштети, напівфабрикати, зловживати не варто. А від таких сумнівних смаколиків, як чіпси, солодка газована вода, фастфуд взагалі слід відмовитися.

Раціональне харчування і рухливий спосіб життя дають можливість всьому тілу, а не лише певній його частині, бути здоровим і енергійним.

Худнемо гармонійно, а не лише в стегнах

Активний спосіб життя, мінімальна кількість солодощів, цільні продукти в раціоні – запорука схуднення. Але вагу ви будете втрачати рівномірно, а не лише в певній частині тіла. Ви не можете сказати тілу: ану давай, скинь пару кілограмів тільки зі стегон. Чарівний крем для стегон, чарівний марафон схуднення стегон і таке інше, – недобросовісний маркетинг.

– Єдине, що локально допоможе – лімфодренажний масаж. Після курсу такого масажу дійсно можна зменшити об’єми в певній частині тіла. Проте без подальшої підтримки з боку харчування і рухливого способу життя, результати масажу дуже скоро зійдуть нанівець, – застерігає нутриціолог-психолог.

Спорт – запорука пружних сідниць

Та не харчуванням єдиним. Зменшити об’єми і додати пружності стегнам допоможуть вправи.

Найефективніші:

Випади назад на одну ногу. Підйом на підвищення на одній нозі. Нахили на рівних ногах з невеликою вагою. Сідничний місток. Підняття і утримання ніг угорі. Присідання. Підйом ноги, лежачи на боці.

Та подібні вправи краще робити з інструктором, аби не травмуватися. А ось ходити вгору-вниз сходами та прогулюватися на довгі дистанції ви можете і самостійно.

Це корисно не лише для краси стегон, а й для здоров’я серця.