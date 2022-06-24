Реально ли похудеть в самой проблемной зоне – бедрах? Как питаться и тренироваться, какой образ жизни вести? Секретами идеальной фигуры делится с Фактами ICTV нутрициолог-психолог Богдана Люлько.

— Как вы относитесь к телу, так и оно к вам, — отмечает специалист.

Среди причин толстых бедер могут быть психологические и физиологические.

С точки зрения физиологии это:

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избыточный вес как таковой;

анатомическое индивидуальное строение тела, часто обусловленное генетически, то есть вы имеете такую ​​же структуру тела, как и ваши мама или бабушка;

лимфозастой (отек).

А вот с психологическим фактором все сложнее. Главная проблема большинства женщин – необъективная оценка собственной фигуры.

– Потому что, одно дело, когда избыточный вес негативно влияет на здоровье. И совсем другое, когда очаровательная девушка ненавидит свое тело и придирается ко всему. И это необъективно, – убеждает Богдана Люлько.

Все очень просто. Как вы к телу (с агрессией и борьбой или с любовью и заботой), так и оно к вам.

Мы – то, что мы едим

Чтобы похудеть, женщины часто изнуряют себя диетами. И результат их не радует. Богдана уверяет, что диета, а точнее, рациональное питание обычно влияет на объемы бедер. Ибо мы есть то, что мы едим. В прямом смысле. Наше тело на клеточном уровне строится из тех элементов, которые попадут к нам снаружи, и вырабатываемых внутри, когда мы двигаемся, нервничаем и спим.

Основа здорового рациона – это цельные продукты. То есть те, на которые вы смотрите и видите — мясо, рыба, овощи, фрукты, крупа и т.д. А вот переработанными продуктами, как колбаса, паштеты, полуфабрикаты, злоупотреблять не стоит. А от таких сомнительных вкусностей, как чипсы, сладкая газировка, фастфуд вообще следует отказаться.

Рациональное питание и подвижный образ жизни позволяют всему телу, а не только определенной его части, быть здоровым и энергичным.

Худеем гармонично, а не только в бедрах

Активный образ жизни, минимальное количество сладостей, цельные продукты в рационе – залог похудения. Но вес вы будете терять равномерно, а не только в определенной части тела.

Вы не можете сказать телу: ну давай, скинь пару килограммов только со бедер. Волшебный крем для бедер, волшебный марафон похудения бедер и все такое – недобросовестный маркетинг.

– Единственное, что локально поможет – лимфодренажный массаж. После курса такого массажа действительно можно снизить объемы в определенной части тела. Однако без дальнейшей поддержки со стороны питания и подвижного образа жизни, результаты массажа очень скоро сойдут насмарку, – предостерегает нутрициолог-психолог.

Спорт – залог упругих ягодиц

Но не питанием единственным. Уменьшить объемы и добавить упругости бедрам помогут упражнения.

Самые эффективные:

Обратные выпады на одну ногу.

Подъем на повышение на одной ноге.

Наклоны на ровных ногах с небольшим весом.

Седалищный мостик.

Поднятие и удержание ног вверху.

Приседания.

Подъем ноги, лежа на боку.

Такие упражнения лучше делать с инструктором, чтобы не травмироваться. А вот ходить вверх-вниз по лестнице и прогуливаться на длинные дистанции вы можете и самостоятельно.

Это полезно не только для красоты бедер, но и для здоровья сердца.