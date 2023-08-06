Артроз вважають віковим захворюванням. Зазвичай, на нього страждають до 85% людей віком від 65 років. Утім, нині хвороба молодшає. У 30% чоловіків і жінок перші симптоми артрозу суглобів з’являються після 40 років. І нехтувати ними не варто. Бо артроз – хвороба підступна.

Що таке артроз, які симптоми і причини хвороби – Фактам ICTV розповів ортопед-травматолог Михайло Гринько.

Що таке артроз і причини його появи

Артроз – це пошкодження суглобів, що має багато стадій. Що вища стадія – то гірший стан суглоба.

– Це, по суті, стирання хрящової тканини, пошкодження, проблема може виникнути у будь-якому суглобі. Тобто не тільки у коліні чи кульшовому суглобі. Це також може бути у кисті, стопі, нижньо-щелепному суглобі, – пояснює лікар-ортопед.

Тобто, всюди, де є хрящова тканина, оскільки вона покриває всі суглоби. І коли хрящова тканина стирається – з’являється артроз.

Загалом, на хворобу страждає понад 10% населення планети. Є багато чинників, які її провокують. Лікарі їх ділять на три групи. Перша – травми, тобто травматичне пошкодження суглоба.

– Можемо розглянути на прикладі колінного суглоба. Коли у людини сталася травма – чи то зв’язки, чи то меніска, а лікування було неправильним, то виникає певна нестабільність у суглобі. І це вже призводить до подальшого нерівномірного розподілення навантаження на нього, – розповідає Михайло Гринько.

За словами лікаря, наслідок – пошкодження хрящової тканини. Або ж пошкодження меніска. Сам меніск – це такі собі прокладки у колінному суглобі, які дають амортизацію. І це насправді одна з найбільш частих травм молоді. Може виникнути під час падіння, підвертання ноги.

Другою причиною є запальні захворювання, зокрема ревматологічні. І третя група – ідіопатична.

– Це не зовсім зрозуміле слово означає “невідома причина”. Спостерігається багато захворювань у медицині, які є ідіопатичними, тобто немає якихось явних причин для їхнього виникнення, – пояснює лікар.

Симптоми артрозу

Виявляється, що розпізнати хворобу на початковій стадії – непросто. Жодних симптомів може й не бути.

– Артрози – це як підлий звір, тому що на початкових стадіях ніяк не проявляються. Людина собі живе, як і жила. Під час другої стадії може виникати інколи біль за великих навантажень. Але людина найчастіше починає відчувати певні симптоми цього захворювання вже на пізніх стадіях – на 3-4-х, – розповідає Михайло Гринько.

Саме тоді вже досить виражено стерта хрящова тканина, тож людина відчуває механічний біль. Що це означає? Є біль під час навантаження – це основний симптом артрозу у будь-якому суглобі.

До того ж, людина може відчувати біль у суглобі, але вважати явище тимчасовим. За умови спокою її біль може не турбувати, а при невеликому навантаженні вже може бути досить некомфортно.

– Що більше ходите – більше болить. Присіли, відпочили – біль минув. Такий механічний біль. Наприклад, людина не рухає рукою – все добре, а коли починає піднімати руку чи заводити за спину – може відчувати біль. Це фактично біль під час руху. Хрящова тканин стирається, оголюється кісткова тканина, тому й виникає біль, – каже лікар.

Лікування та профілактика артрозу

Є два види лікування – медикаментозне та хірургічне. На початкових стадіях захворювання пацієнту призначаються ліки й поради щодо коригування способу життя. Якщо ж результату немає, то вихід один – хірургічний. Але артроз – це захворювання, яке неможливо повністю вилікувати.

– Тобто, якщо людина вже має другу стадію, то з неї зробити першу аж ніяк не можливо. Можна або призупинити процес, або він прогресуватиме далі. Основне завдання лікування – призупинити розвиток, – розповідає Михайло Гринько.

Щодо профілактики, то варто насамперед, вчасно звертатися до лікаря. Також внесіть у свій графік заняття спортом. Утім, без надмірних фізичних навантажень. Це може бути звичайна скандинавська ходьба.

– Навіть за виражених артрозів, на останніх стадіях хвороби, не можна сісти й сидіти. Завжди потрібен рух, тому що хрящова тканина живиться, вона отримує поживні речовини, нормально функціонує лише за навантаження, – каже лікар.

Тобто, з одного боку – велике навантаження шкідливе, але без навантаження суглоб теж не буде нормально функціонувати. Те, що останні роки говорять про 10 тис. кроків, це така умовна цифра, проте варто дослухатися. Це може бути скандинавська ходьба, біг.

Серед іншої профілактики – правильне харчування і нормальна вага. Інакше артроз лише прогресуватиме.

– Хвороба може виникнути навіть у здорової людини, у якої не було травм, немає жодних автоімунних захворювань, а є зайва вага. Бо буде надлишковий тиск на хрящову тканину. Тому контроль маси тіла є дуже важливим, – попереджає Михайло Гринько.

А ще позбудьтеся шкідливих звичок, які теж можуть порушувати живлення хряща, та менше наражайте свій організм на стрес.