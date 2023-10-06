Дискомфорт в животе является одной из самых распространенных жалоб. Это может быть реакцией на определенные раздражители или же серьезной патологией, которую не стоит игнорировать. Особенно если она сопровождается потерей аппетита, тошнотой или рвотой.

Почему возникает боль в левом боку живота и что надо делать, объясняет семейный врач Ирина Микита.

Боль в левой части живота могут спровоцировать различные причины, но только врач может установить точный диагноз и дать рекомендации по дальнейшим действиям.

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Симптомы

— Человек должен подробнее описать характер боли. Во врачебной практике мы пользуемся шкалой ВАШ (визуально-аналоговая шкала боли) и просим пациента оценить боль от 0 до 10, где 0 — отсутствие боли, а 10 — очень сильная боль — говорит специалист.

По ее словам, если живот условно разделить двумя линиями, пересекающимися в области пупка, получатся четыре квадратика или, как говорят врачи, квадранта.

— Поскольку речь идет о боли в левом боку внизу живота, нас будет интересовать именно левый нижний квадрант, — добавляет Ирина Микита.

Основные причины боли в левом нижнем квадранте

Болезни толстого кишечника:

кишечная колика:

колит;

дивертикулит;

синдром раздраженного кишечника;

кишечная непроходимость и т.д.

Заболевания мочевыделительной системы:

почечная колика;

пиелонефрит;

гломерулонефрит.

Гинекологическая патология:

внематочная беременность;

перекрут кисты яичника;

различные виды кист яичника;

воспалительные заболевания внутренних половых органов.

Методы диагностики

Физикальное обследование. Основным здесь является правильный сбор медицинской истории — анамнеза. В частности, когда возникла боль, как сильно болит, отдает ли боль куда-то, меняется ли от положения тела, какой характер боли — колющий, режущий, жгучий, ноющий и т.д.

Врач опрашивает пациента относительно наследственных заболеваний — воспалительных, гинекологических или онкологических.

Также имеет значение другая важная информация, например, прием лекарств, вероятная беременность, проблемы с весом (например, резкое похудение).

Во время визита врач пальпирует живот в положении лежа, с согнутыми в коленях ногами, проверяет симптомы раздражения брюшины.

Иногда даже проводит ректальный осмотр (чтобы исключить или подтвердить запор, кровотечения из кишечника).

Кроме того, для установления точного диагноза нужны следующие исследования:

анализы крови, мочи и кала;

УЗИ брюшной полости, вагинальное УЗИ, УЗИ матки и придатков;

КТ брюшной полости (с контрастом или без него);

колоноскопия.