Дискомфорт у животі є однією з найпоширеніших скарг. Це може бути реакцією на певні подразники або ж серйозною патологією, яку не варто ігнорувати. Особливо якщо вона супроводжується втратою апетиту, нудотою або блювотою.

Чому виникає біль у лівому боці живота та що треба робити, пояснює сімейна лікарка Ірина Микита.

Біль у лівій частині живота можуть спровокувати різні причини, але лише лікар може встановити точний діагноз та надати рекомендації щодо подальших дій.

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Симптоми

– Людина має детальніше описати характер болю. У лікарській практиці ми користуємося шкалою ВАШ (візуально-аналогова шкала болю) та просимо пацієнта оцінити біль від 0 до 10, де 0 – відсутність болю, а 10 – дуже сильний біль, – каже фахівчиня.

За її словами, якщо живіт умовно поділити двома лініями, що перетинаються у ділянці пупка, вийдуть чотири квадратики або, як кажуть лікарі, квадранти.

– Оскільки йдеться про біль у лівому боці внизу живота, нас буде цікавити саме лівий нижній квадрант, – додає Ірина Микита.

Основні причини болю в лівому нижньому квадранті

Хвороби товстого кишківника:

кишкова коліка:

коліт;

дивертикуліт;

синдром подразненого кишківника;

кишкова непрохідність тощо.

Захворювання сечовидільної системи:

ниркова коліка;

пієлонефрит;

гломерулонефрит.

Гінекологічна патологія:

позаматкова вагітність;

перекрут кісти яєчника;

різні види кіст яєчника;

запальні захворювання внутрішніх статевих органів.

Методи діагностики

Фізикальне обстеження. Основним тут є правильний збір медичної історії – анамнезу. Зокрема, коли виник біль, як сильно болить, чи біль кудись віддає, чи змінюється від положення тіла, який характер болю – колючий, ріжучий, пекучий, ниючий тощо.

Лікар опитує пацієнта щодо спадкових захворювань – запальних, гінекологічних чи онкологічних.

Також має значення інша важлива інформація, наприклад, прийом ліків, ймовірна вагітність, проблеми з вагою (наприклад, різке схуднення).

Під час візиту лікар пальпує живіт у положенні лежачи, із зігнутими в колінах ногами, перевіряє симптоми подразнення очеревини.

Іноді навіть проводить ректальний огляд (щоб виключити чи підтвердити закреп, кровотечі з кишківника).

Крім того, для встановлення точного діагнозу потрібні наступні дослідження:

аналізи крові, сечі та калу;

УЗД черевної порожнини, вагінальне УЗД , УЗД матки і придатків;

КТ черевної порожнини (з контрастом або без нього);

колоноскопія.