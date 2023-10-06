Дискомфорт у животі є однією з найпоширеніших скарг. Це може бути реакцією на певні подразники або ж серйозною патологією, яку не варто ігнорувати. Особливо якщо вона супроводжується втратою апетиту, нудотою або блювотою.
Чому виникає біль у лівому боці живота та що треба робити, пояснює сімейна лікарка Ірина Микита.
Біль у лівій частині живота можуть спровокувати різні причини, але лише лікар може встановити точний діагноз та надати рекомендації щодо подальших дій.
Симптоми
– Людина має детальніше описати характер болю. У лікарській практиці ми користуємося шкалою ВАШ (візуально-аналогова шкала болю) та просимо пацієнта оцінити біль від 0 до 10, де 0 – відсутність болю, а 10 – дуже сильний біль, – каже фахівчиня.
За її словами, якщо живіт умовно поділити двома лініями, що перетинаються у ділянці пупка, вийдуть чотири квадратики або, як кажуть лікарі, квадранти.
– Оскільки йдеться про біль у лівому боці внизу живота, нас буде цікавити саме лівий нижній квадрант, – додає Ірина Микита.
Основні причини болю в лівому нижньому квадранті
Хвороби товстого кишківника:
- кишкова коліка:
- коліт;
- дивертикуліт;
- синдром подразненого кишківника;
- кишкова непрохідність тощо.
Захворювання сечовидільної системи:
- ниркова коліка;
- пієлонефрит;
- гломерулонефрит.
Гінекологічна патологія:
- позаматкова вагітність;
- перекрут кісти яєчника;
- різні види кіст яєчника;
- запальні захворювання внутрішніх статевих органів.
Методи діагностики
Фізикальне обстеження. Основним тут є правильний збір медичної історії – анамнезу. Зокрема, коли виник біль, як сильно болить, чи біль кудись віддає, чи змінюється від положення тіла, який характер болю – колючий, ріжучий, пекучий, ниючий тощо.
Лікар опитує пацієнта щодо спадкових захворювань – запальних, гінекологічних чи онкологічних.
Також має значення інша важлива інформація, наприклад, прийом ліків, ймовірна вагітність, проблеми з вагою (наприклад, різке схуднення).
Під час візиту лікар пальпує живіт у положенні лежачи, із зігнутими в колінах ногами, перевіряє симптоми подразнення очеревини.
Іноді навіть проводить ректальний огляд (щоб виключити чи підтвердити закреп, кровотечі з кишківника).
Крім того, для встановлення точного діагнозу потрібні наступні дослідження:
- аналізи крові, сечі та калу;
- УЗД черевної порожнини, вагінальне УЗД , УЗД матки і придатків;
- КТ черевної порожнини (з контрастом або без нього);
- колоноскопія.
– Найголовніше під час огляду – виключити стани, коли необхідне негайне хірургічне втручання, наприклад, при кишковій непрохідності, ішемії, кровотечі у просвіті кишківника, перекруті кісти яєчника чи її розриві, нирковій кольці або позаматковій вагітності, – каже лікарка.