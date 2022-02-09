Белоснежная улыбка – то, о чем мечтает каждый, кто заботится о своих зубах. Достичь такого эффекта можно с помощью виниров. Однако от зубов вашей мечты вас таки могут отделять несколько лет.

Стоматолог-ортопед, профессор, доктор медицинских наук Алексей Беда рассказал Фактам ICTV, почему виниры подходят не всем, и как подготовиться к их установке.

Что такое виниры

Виниры — это микропротезы, так называемые пластинки из керамики или фарфора, которые устанавливают на передние зубы для коррекции их формы, цвета, незначительных дефектов положения или для скрытия пигментации.

Существует несколько видов таких накладок: керамические виниры, композитные виниры, люминиры. Наиболее эстетичный результат дают керамические виниры. Перед установкой виниров стоматолог-ортопед шлифует 0,5–0,8 мм зубной эмали и снимает оттиск, по результатам которого будут создавать виниры. Это современная технология, которая помогла сделать улыбку более эстетичной многим знаменитостям.

По сути, процесс установки виниров достаточно быстрый, и может сложиться впечатление, что идеальную улыбку возможно создать за короткий промежуток времени. Однако стоит понимать, что между решением установить виниры и непосредственно их установкой может пройти не один год.

Почему так происходит? Врач-стоматолог должен провести полную диагностику ротовой полости и удостовериться в том, что она готова к подобным манипуляциям.

Что нужно для установки виниров

Среди обязательных требований:

Здоровые твердые ткани зубов. Если врач-стоматолог обнаружит кариес, пульпит, периодонтит, их нужно сперва вылечить.

Отсутствие дефектов зубных рядов. То есть, если вы потеряли зуб, необходимо вовремя заместить его протезом на дентальном имплантате. Обычно это делается не позднее, чем через три месяца после потери зуба.

Если затягивать, уже за полгода без зуба начинаются необратимые процессы по уменьшению объема костной ткани на месте потери зуба, а зубы, которые рядом, начинают перемещаться в сторону дефекта. Это значительно усложняет протезирование, и часто перед установкой дентального имплантата пациенту приходится пройти лечение брекетами или элайнерами. То есть, подготовка к установке виниров затянется еще дольше.

Правильный прикус. При имеющихся аномалиях или дефектах прикуса нагрузка на зубы будет распределяться неравномерно, а это может привести к появлению сколов на винирах или даже к потере зубов. Перед установкой виниров в этом случае обязательно нужно пройти ортодонтическое лечение.

Предварительное ортодонтическое лечение также помогает избежать значительного препарирования собственных зубов.

Здоровые десны. При наличии заболеваний пародонта необходимо их пролечить или стабилизировать мягкие ткани.

Противопоказаниями к установлению виниров также являются патологическое стирание зубов и бруксизм.

Нередко стоматологи пропускают подготовительную часть или какие-то из ее этапов, чем вызывают негативные последствия как для здоровья пациента, так и для их кошелька. В лучшем случае следствием может стать недолгий срок эксплуатации виниров, в худшем — потеря зубов.

— Нужно понимать, что, если пациент приходит к стоматологу со значительными дефектами или с аномалией прикуса, а на фото “после” мы видим идеально ровные зубы, покрытые винирами, это означает лишь одно: твердые ткани своего здорового зуба значительно отпрепарированы, — утверждает врач.

Также хороший врач-стоматолог, видя, к примеру, молодую пациентку со здоровыми зубами, с естественным цветом эмали, которая мечтает о голливудской идеальной улыбке, скорее всего, попросит ее взять время на размышления, прежде чем устанавливать виниры. Ведь после проведенного микропротезирования здоровую эмаль уже не вернешь.

Именно поэтому, если человек понимает, что специалист не отказывает в установлении виниров здесь и сейчас, чем проще, дешевле и быстрее он описывает этот процесс, тем больше подозрений у вас должен вызывать этот врач.

Лучше всего — проконсультироваться у нескольких врачей-стоматологов, детально изучить информацию о квалификации врачей и главного врача стоматологической клиники.