Что такое виниры и сколько они стоят

Виниры — это тонкая накладка на внешнюю часть зуба. Покрытие изготовляется из керамики и выполняет защитную и эстетическую функции.

Накладки становятся все более популярными, заменяя традиционные коронки. Вместе с врачом эстетической стоматологии Светланой Кулаковой Факты ICTV выяснили преимущества и недостатки этого способа усовершенствовать улыбку, а также как проходит процедура и ее цену.

— Винир накладывается на внешнюю часть зуба. Во время его установки удаляется, то есть обтачивается, минимальное количество собственной эмали — от 0,1 до 0,5 мм, однако все зависит от сути проблемы, — говорит Светлана Кулакова.

Этот способ отличается от установки коронки тем, что во время второй процедуры врач спиливает значительно больше зуба. Кроме того, винир устанавливается на переднюю часть зуба, а коронка — вокруг.

Также накладка может стоять на “живом” зубе, коронка же требует обязательного удаления нерва.

Однако по желанию клиента винир также могут сделать в форме полукоронки, чтобы он прикрывал и тыльную часть зуба, объясняет стоматолог.

Когда ставят виниры

Зачастую этот способ применяют, когда есть желание изменить форму или цвет зуба.

Показания:

неровный зубной ряд;

большие промежутки между зубами, которые не нравятся человеку;

потемнение зуба из-за удаления нерва или по другим причинам;

повреждение зубной эмали;

сломанный зуб.

Кому нельзя ставить керамические накладки

Однако не всем людям могут рекомендовать устанавливать виниры.

— Не ставятся накладки, если у человека неправильный прикус, например, перекрестный. В таком случае винир в скором времени просто слетит. Также не стоит ставить их людям, у которых удалены жевательные зубы, из-за чего вся нагрузка будет исключительно на передние, — комментирует Светлана Кулакова.

Дополнительные противопоказания:

большая часть зуба запломбирована;

повреждение значительной поверхности зуба;

заболевания десен;

спазмы жевательных мышц, которые вызывают бруксизм (скрежет зубами);

вторая степень стираемости эмали.

Преимущества виниров

По словам Светланы Кулаковой, они ставятся на срок до 30 лет, при этом не впитывают в себя влагу, не накапливают налет.

— Накладка ставится на специальный цемент, который очень прочный. Он содержит фтор, который впитывается в зубы, из-за чего они не портятся. Все зависит от цемента, если он дорогой и качественный, то накладка будет стоять долго, — объясняет Светлана Кулакова.

Плюсы:

естественность — накладка незаметна, из-за чего посторонние не увидят, что были проведены какие-то манипуляции с зубом;

защита — винир выполняет функцию собственной эмали, из-за чего зуб надежно защищен от температурных воздействий, влияния кислот, сахарозы, царапающих частиц пищи;

длительность использования — не нужно часто менять;

быстрота процедуры — можно установить за 2-3 визита;

обычный уход — не нужно менять зубную щетку или пасту на специальные средства;

прочность — виниры делаются из керамики, которая достаточно прочна;

накладки не истончаются и не меняют цвет со временем.

Недостатки виниров

При всех преимуществах есть и некоторые недостатки, о которых нужно знать до установки виниров.

Минусы:

требуется изменение пищевых привычек — человек должен быть готов отказаться от твердой пищи (орехи, отдельные овощи и фрукты, жесткое мясо); если она есть в рационе, ее нужно жевать другими зубами;

необратимость процедуры — после установки виниров нельзя вернуть прежний вид зуба или же ходить без него; если накладка слетела, ее надо заменить, следующим шагом может быть только коронка;

невозможность ремонта поврежденной накладки, винир нужно только менять;

нельзя отбелить зубы — цвет винира подбирается под зубной ряд , поэтому если человек позже захочет изменить его цвет, накладки не осветлятся, их нужно только менять.

Как проходит процедура

Виниры можно установить в течение 10 дней за два-три приема.

— Зачастую ко мне приходит пациент, мы обсуждаем, какую форму и цвет он бы хотел. Я фотографирую зубы, снимки отправляю в лабораторию и жду подтверждения. Затем мы стачиваем зубы, делаем оттиски и временную реставрацию. После этого техник моделирует зубы и присылает их фото мне, а я клиенту. После утверждения мы снимаем временную реставрацию, делаем примерку. Если все нравится, цементируем, — комментирует Светлана Кулакова.

При этом установка винира проходит дольше, чем коронки, ведь это более тонкая эстетическая работа.

Спустя 10 дней после процедуры нужно прийти на осмотр, чтобы врач посмотрел, как заживают десна, нет ли воспалительных процессов.

Цена виниров

Установка одного винира стоит от 6 до 10 тыс. грн.

При этом виниры делают из одного вида керамики. Цена зависит от того, какие материалы использует стоматолог, и технической работы.

Дополнительно оплачиваются другие необходимые процедуры — визиты, анализы, рентген-снимки.

Как носить виниры дольше

Чтобы накладки служили дольше, нужно придерживаться ряда правил:

не кусать твердую еду, всегда пользоваться ножом для измельчения пищи;

следить за здоровьем полости рта, чтобы не было кариеса и других проблем;

каждые полгода ходить на профессиональную чистку зубов.

Делать профчистку нужно обязательно. Если этот момент игнорировать, под десной собирается налет, зубной камень, остатки пищи, из-за чего винир может просто слететь, подводит итог стоматолог.