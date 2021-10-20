Вініри – це тонка накладка на зовнішню частину зуба. Покриття виготовляється з кераміки і виконує захисну та естетичну функції.

Накладки стають все більш популярними, замінюючи традиційні коронки. Разом з лікарем естетичної стоматології Світланою Кулаковою Факти ICTV з’ясували переваги та недоліки цього способу удосконалити посмішку, а також як відбувається процедура та її ціну.

– Вінір накладається на зовнішню частину зуба. Під час його встановлення видаляється, тобто обточується, мінімальна кількість власної емалі – від 0,1 до 0,5 мм, однак все залежить від суті проблеми, – каже Світлана Кулакова.

Цей спосіб відрізняється від встановлення коронки тим, що під час другої процедури лікар спилює значно більше зуба. Крім того, вінір встановлюється на передню частину зуба, а коронка – навколо.

Також накладка може стояти на “живому” зубі, коронка ж вимагає обов’язкового видалення нерва.

Однак за бажанням клієнта вінір також можуть зробити у формі напівкоронки, щоб він прикривав і задню частину зуба, пояснює стоматолог.

Коли ставлять вініри

Найчастіше цей спосіб застосовують, коли є бажання змінити форму або колір зуба.

Показання:

нерівний зубний ряд;

великі проміжки між зубами, які не подобаються людині;

потемніння зуба через видалення нерва або з інших причин;

пошкодження зубної емалі;

зламаний зуб.

Кому не можна ставити керамічні накладки

Однак не всім людям можуть рекомендувати встановлювати вініри.

– Не ставляться накладки, якщо у людини неправильний прикус, наприклад, перехресний. За такої умови вінір незабаром просто злетить. Також не варто ставити їх людям, у яких видалені жувальні зуби, через що все навантаження буде винятково на передні, – коментує Світлана Кулакова.

Додаткові протипоказання:

значна частина зуба запломбована;

пошкодження значної поверхні зуба;

захворювання ясен;

спазми жувальних м’язів, які викликають бруксизм (скрегіт зубами);

другий ступінь стертості емалі.

Переваги вінірів

За словами Світлани Кулакової, вони ставляться на термін до 30 років, водночас не вбирають у себе вологу, не накопичують наліт.

– Накладка встановлюється на спеціальний цемент, який дуже міцний. Він містить фтор, який поглинають зуби, через що вони не псуються. Все залежить від цементу, якщо він дорогий і якісний, то накладка буде стояти довго, – пояснює Світлана Кулакова.

Плюси:

природність – накладка непомітна, через що сторонні не побачать, що були проведені якісь маніпуляції з зубом;

захист – вінір виконує функцію власної емалі, через що зуб надійно захищений від температурних впливів, кислот, сахарози, часток їжі, які здатні його пошкоджувати;

тривалість використання – не потрібно часто змінювати;

швидкість процедури – можна встановити за 2-3 візити;

звичайний догляд – не потрібно змінювати зубну щітку або пасту на спеціальні засоби;

міцність – вініри виготовляються з кераміки, яка досить міцна;

накладки не стоншуються і не змінюють колір з часом.

Недоліки вінірів

Окрім усіх переваг, є і деякі недоліки, про які потрібно знати до встановлення вінірів.

Мінуси:

потрібно змінити харчові звички – людина повинна бути готова відмовитися від твердої їжі (горіхи, окремі овочі і фрукти, жорстке м’ясо); якщо вона є у раціоні, її треба жувати іншими зубами;

незворотність процедури – після встановлення вінірів не можна повернути колишній вигляд зуба або ж ходити без нього; якщо накладка злетіла, її треба замінити, наступним кроком може бути лише коронка;

неможливість ремонту пошкодженої накладки, вінір потрібно лише змінювати;

не можна відбілити зуби – колір вініра підбирається під зубний ряд, тому якщо людина пізніше захоче змінити його колір, накладки не освітлити, їх потрібно лише змінювати.

Як проходить процедура

Вініри можна встановити протягом 10 днів за два-три прийоми.

– Найчастіше до мене приходить пацієнт, ми обговорюємо, яку форму і колір він би хотів. Я фотографую зуби, знімки відправляю до лабораторії і чекаю підтвердження. Потім ми сточуємо зуби, робимо відбитки і тимчасову реставрацію. Після цього технік моделює зуби і надсилає їхні фото мені, а я клієнту. Після затвердження ми знімаємо тимчасову реставрацію, робимо примірку. Якщо все подобається, цементуємо, – коментує Світлана Кулакова.

Водночас встановлення вініра проходить довше, ніж коронки, адже це більш тонка естетична робота.

Через 10 днів після процедури потрібно прийти на огляд, щоб лікар подивився, у якому стані ясна, чи немає запальних процесів.

Ціна вінірів

Встановлення одного вініра коштує від 6 до 10 тис. грн.

Водночас вініри роблять з одного виду кераміки. Ціна залежить від того, які матеріали використовує стоматолог, та технічної роботи.

Додатково оплачуються інші необхідні процедури – візити, аналізи, рентген-знімки.

Як носити вініри довше

Щоб накладки служили довше, потрібно дотримуватися низки правил:

не кусати тверду їжу, завжди користуватися ножем для подрібнення їжі;

стежити за здоров’ям порожнини рота, щоб не було карієсу та інших проблем;

кожні півроку ходити на професійне чищення зубів.

Робити профчищення потрібно обов’язково. Якщо цей момент ігнорувати, під яснами збирається наліт, зубний камінь, залишки їжі, через що вінір може просто злетіти, підсумовує стоматолог.