Про вініри подейкують різне: і що вони тільки для багатіїв, і що їсти ними дозволяється лише кашу та пюре. Навіть яблук не можна, бо вініри – виключно для естетики.

Чи насправді це так, або ж то все – чутки, розповів лікар-стоматолог Андрій Мирко.

– Те, що вініри тільки для заможних людей, це хибне твердження, – говорить лікар. – Наразі існує багато варіантів, і з них можна вибрати доступний. Те, що з ними не все можна їсти – правда. Але яблука можна. Не варто гризти щось занадто тверде.

Якщо з ними поводитися правильно, то вигідніше поставити один раз вініри, аніж щороку ставити пломби, які змінюють колір, випадають.

Вініри хоча й недешеві, але безпечні. Це якщо робити їх правильно. Відпилювання зубів – мінімальне. Вініри – надтонкі конструкції. Їхня товщина становить 0,1 мм.

– Перш ніж поставити конструкцію, ми вирівнюємо зубний ряд і змінюємо прикус за допомогою брекетів. І тільки потім беремося за виготовлення керамічних вінірів, – розповідає стоматолог.

Вони мають дуже гармонійний вигляд в усмішці. І необов’язково робити її яскраво-білою. Між іншим, зараз тенденція така: зуби на вигляд мають бути природними. А надто білосніжний відтінок ріже око.

– Ми з колегами підбираємо максимально натуральні відтінки для своїх пацієнтів, – пояснює Андрій Мирко. – До того ж, як свідчить практика, яскраво-білі конструкції роблять не з кераміки, а з фотополімерного матеріалу. А це та ж пломба, тільки нанесена на всю поверхню зуба.

Отже, сучасні стоматологічні технології здатні на все. Головне, вчасно відвідувати стоматолога, щоб його втручання і ваші витрати було мінімальними.