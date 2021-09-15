О винирах говорят разное: и что они только для богачей, и есть ими можно только кашу и пюре. Даже яблок нельзя, так как виниры — исключительно для эстетики.

Действительно ли это так, или же это все — слухи, рассказал врач-стоматолог Андрей Мирко.

— То, что виниры только для состоятельных людей, это ошибочное утверждение, — говорит врач. — Сейчас существует много вариантов, и из них можно выбрать доступный. То, что с ними не все можно есть — правда. Но яблоки можно. Не стоит грызть что-то слишком жесткое.

Если с ними правильно обращаться, то выгоднее поставить один раз виниры, чем каждый год ставить пломбы, которые изменяют цвет, выпадают.

Виниры хотя и недешевые, но безопасные. Это если делать их правильно. Отпиливание зубов при этом минимальное. Виниры — сверхтонкие конструкции. Толщина их составляет 0,1 мм.

— Перед тем как поставить конструкцию, мы выравниваем зубной ряд и меняем прикус с помощью брекетов. И только потом беремся за изготовление керамических виниров, — рассказывает стоматолог.

Они очень гармонично смотрятся при улыбке. И необязательно делать ее ярко-белой. Между прочим, сейчас тенденция такова: зубы должны выглядеть естественно. Яркий белый оттенок режет глаз.

— Мы с коллегами подбираем максимально натуральные оттенки для своих пациентов, — объясняет Андрей Мирко. — К тому же, как показывает практика, ярко-белые конструкции делают не из керамики, а из фотополимерного материала, а это та же пломба, только нанесенная на всю поверхность зуба.

Итак, современные стоматологические технологии способны на все. Главное, вовремя посещать стоматолога, чтобы его вмешательство и ваши расходы были минимальными.