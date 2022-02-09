Білосніжна посмішка – те, про що мріє кожен, хто піклується про свої зуби. Досягти такого ефекту можна за допомогою вінірів. Однак від зубів вашої мрії вас таки може відділяти кілька років.

Стоматолог-ортопед, професор, доктор медичних наук Олексій Біда розповів Фактам ICTV, чому вініри підходять не всім, та як підготуватися до їх встановлення.

Що таке вініри

Вініри — це мікропротези, так звані пластинки з кераміки чи фарфору, які встановлюють на передні зуби, для корекції їхньої форми, кольору, незначних дефектів положення чи для приховання пігментації.

Існує декілька видів таких накладок: керамічні вініри, композитні вініри, люмініри. Найбільш естетичний результат дають керамічні вініри. Перед встановленням вінірів стоматолог-ортопед відшліфовує 0,5–0,8 мм зубної емалі та знімає відбиток, за результатами якого створюватимуть вініри. Це сучасна технологія, яка допомогла зробити усмішку більш естетичною багатьом знаменитостям.

По суті, процес встановлення вінірів є досить швидким, і може скластися враження, що ідеальну посмішку можна створити за короткий проміжок часу. Проте варто розуміти, що між рішенням встановити вініри та безпосередньо їхнім встановленням може пройти не один рік.

Чому так відбувається? Лікар-стоматолог має провести повну діагностику ротової порожнини та упевнитися в тому, що вона готова до подібних маніпуляцій.

Що потрібно для встановлення вінірів

Серед обов’язкових вимог:

Здорові тверді тканини зубів. Якщо лікар-стоматолог виявить карієс, пульпіт, періодонтит, їх потрібно спершу вилікувати.

Відсутність дефектів зубних рядів. Тобто, якщо ви втратили зуб, необхідно вчасно замістити його протезом на дентальному імплантаті. Зазвичай це робиться не пізніше, ніж через три місяці після втрати зуба.

Якщо затягувати, вже за пів року без зуба починаються незворотні процеси зі зменшення об’єму кісткової тканини на місці втрати зуба, а зуби, які поруч, починають переміщуватися у сторону дефекту. Це значно ускладнює протезування, і часто перед встановленням дентального імплантату пацієнтові доводиться пройти лікування брекетами чи елайнерами. Тобто, підготовка до встановлення вінірів затягнеться ще на довше.

Правильний прикус. При наявних аномаліях чи дефектах прикусу навантаження на зуби буде розподілятися нерівномірно, а це може призвести до появи сколів на вінірах, або ж навіть втрати зубів. Перед встановленням вінірів у цьому випадку обов’язково треба потрібно пройти ортодонтичне лікування.

Попереднє ортодонтичне лікування також допомагає уникнути значного препрепарування власних зубів.

Здорові ясна. При наявності захворювань пародонту необхідно їх пролікувати або стабілізувати м’які тканини.

Протипоказаннями до встановлення вінірів також є патологічне стирання зубів та бруксизм.

Нерідко стоматологи пропускають підготовчу частину або якийсь із її етапів, чим спричиняють негативні наслідки як для здоров’я пацієнта, так і для їхнього гаманця. В кращому випадку наслідком може стати недовгий термін експлуатації вінірів, у гіршому — втрата зубів.

– Потрібно розуміти, що, якщо пацієнт приходить до стоматолога зі значними дефектами чи з аномалією прикусу, а на фото “після” ми бачимо ідеально рівні зуби, покриті вінірами, це означає лише одне: тверді тканини свого здорового зуба значно відпрепаровані, – стверджує лікар.

Також хороший лікар-стоматолог, бачачи, до прикладу, молоду пацієнтку зі здоровими зубами, з природним кольором емалі, яка мріє про голлівудську ідеальну посмішку, скоріш за все, попросить її взяти час на роздуми, перш ніж встановлювати вініри. Адже після проведеного мікропротезування здорову емаль вже не повернеш.

Саме тому, якщо людина розуміє, що фахівець не відмовляє у встановленні вінірів тут і зараз, чим простішим, дешевшим і швидшим описує він цей процес, тим більше підозр у вас має викликати цей лікар.

Найкраще — проконсультуватися у декількох лікарів-стоматологів, детально вивчити інформацію про кваліфікацію лікарів та головного лікаря стоматологічної клініки.