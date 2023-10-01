Офтальмолог Рошни Патель в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвала признак смертельного опасного рака, который может выявить вспышка фотокамеры.
По словам эксперта, речь идет о белом, а не красном, отражении в глазу, которое появляется на снимке, сделанном с помощью фотовспышки. Такой необычный эффект может быть признаком ретинобластомы.
— Этот тип рака глаза начинается в сетчатке и чаще всего встречается у маленьких детей, и его симптомы бывает трудно определить, — говорит Патель.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, хотя ретинобластома чаще встречается у детей, она также может поражать людей любого возраста.
Помимо симптома, выделенного Патель, эксперты назвали и другие признаки патологии:
- глаза смотрят в другую сторону (косоглазие);
- цветная часть глаза (радужка) меняет цвет;
- отек вокруг глаза;
- неконтролируемые движения глаз;
- боль в одном или обоих глазах.
По словам специалистов, ретинобластома может поражать один или оба глаза. И если вы заметили какие-либо симптомы, вам следует обратиться за медицинской помощью.
Источник: Express