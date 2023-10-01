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Часто бывает у детей: признак рака, который может выявить вспышка фотокамеры

1 октября 2023, 12:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Pexels

Офтальмолог Рошни Патель в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвала признак смертельного опасного рака, который может выявить вспышка фотокамеры.

По словам эксперта, речь идет о белом, а не красном, отражении в глазу, которое появляется на снимке, сделанном с помощью фотовспышки. Такой необычный эффект может быть признаком ретинобластомы.

— Этот тип рака глаза начинается в сетчатке и чаще всего встречается у маленьких детей, и его симптомы бывает трудно определить, — говорит Патель.

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Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, хотя ретинобластома чаще встречается у детей, она также может поражать людей любого возраста.

Помимо симптома, выделенного Патель, эксперты назвали и другие признаки патологии:

  • глаза смотрят в другую сторону (косоглазие);
  • цветная часть глаза (радужка) меняет цвет;
  • отек вокруг глаза;
  • неконтролируемые движения глаз;
  • боль в одном или обоих глазах.

По словам специалистов, ретинобластома может поражать один или оба глаза. И если вы заметили какие-либо симптомы, вам следует обратиться за медицинской помощью.

Источник: Express

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