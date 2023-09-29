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Неочевидный симптом: эти изменения ногтей могут говорить о раке легких

29 сентября 2023, 12:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
нігті
Источник: Pexels

Врач одной из частных клиник Лондона Андре Бриттен-Диссон в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал о редком признаке рака легких, который может появиться на ваших ногтях.

— Если вы заметили такое изменение, лучше сразу обратиться к своему лечащему врачу. Как и в случае любой болезни, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем больше у вас шансов на выживание, — предупредил медик.

По словам эксперта, изменения ногтей не столь заметны, как очевидные симптомы рака легких, например, одышка, постоянный кашель, хроническая усталость или необъяснимая потеря веса.

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Медик отметил, что при этом типе рака ногти становятся толще, шире и изогнутее.

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Слова Бриттена-Диссона подтверждают и его коллеги из клиники Кливленда, которые также указывают на изменения ногтей на пальцах рук и ног как на симптом рака легких.

— Часто это начинается с большого и указательного пальцев, — отмечают врачи.

По их словам, ноготь можно охарактеризовать, как плавающий, когда его основание становится пружинистым и словно плывет по кости.

Кроме того, если вы посмотрите на ноготь сбоку, то у его основания должна быть вмятина. По словам специалистов, это признак угла Ловибонда, когда вмятина слегка изгибается вверх по мере роста ногтя.

Если у вас возникли какие-либо симптомы рака легких, вам следует незамедлительно обратиться к своему лечащему врачу, настаивают британские эксперты.

Источник: Express

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