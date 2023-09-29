Врач одной из частных клиник Лондона Андре Бриттен-Диссон в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал о редком признаке рака легких, который может появиться на ваших ногтях.

— Если вы заметили такое изменение, лучше сразу обратиться к своему лечащему врачу. Как и в случае любой болезни, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем больше у вас шансов на выживание, — предупредил медик.

По словам эксперта, изменения ногтей не столь заметны, как очевидные симптомы рака легких, например, одышка, постоянный кашель, хроническая усталость или необъяснимая потеря веса.

Медик отметил, что при этом типе рака ногти становятся толще, шире и изогнутее.

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Слова Бриттена-Диссона подтверждают и его коллеги из клиники Кливленда, которые также указывают на изменения ногтей на пальцах рук и ног как на симптом рака легких.

— Часто это начинается с большого и указательного пальцев, — отмечают врачи.

По их словам, ноготь можно охарактеризовать, как плавающий, когда его основание становится пружинистым и словно плывет по кости.

Кроме того, если вы посмотрите на ноготь сбоку, то у его основания должна быть вмятина. По словам специалистов, это признак угла Ловибонда, когда вмятина слегка изгибается вверх по мере роста ногтя.

Если у вас возникли какие-либо симптомы рака легких, вам следует незамедлительно обратиться к своему лечащему врачу, настаивают британские эксперты.

Источник: Express