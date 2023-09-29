Лікар однієї з приватних клінік Лондона Андре Бріттен-Діссон у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів про рідкісну ознаку раку легенів, яка може з’явитися на ваших нігтях.

– Якщо ви помітили таку зміну, краще одразу звернутися до свого лікаря. Як і в разі будь-якої хвороби, що раніше ви виявите симптоми, то більше у вас шансів на виживання, – попередив медик.

За словами експерта, зміни нігтів не настільки помітні, як очевидні симптоми раку легенів, наприклад, задишка, постійний кашель, хронічна втома або незрозуміла втрата ваги.

Зараз дивляться

Медик зазначив, що за цього типу раку нігті стають товстішими, ширшими та вигнутішими.

Слова Бріттена-Діссона підтверджують і його колеги з клініки Клівленда, які також вказують на зміни нігтів на пальцях рук і ніг як на симптом раку легенів.

– Часто це починається з великого та вказівного пальців, – зазначають лікарі.

За їхніми словами, ніготь можна охарактеризувати, як такий, що плаває, коли його основа стає пружною і немов пливе по кістці.

Крім того, якщо ви подивитеся на ніготь збоку, то біля його основи має бути вм’ятина. За словами фахівців, це ознака кута Ловібонда, коли вм’ятина злегка згинається вгору в міру зростання нігтя.

Якщо у вас виникли будь-які симптоми раку легенів, вам слід негайно звернутися до свого лікаря, наполягають британські експерти.

Джерело: Express