Головний фармацевт компанії Medicine Direct у Великій Британії Хуссейн Абдех пояснив, як визначити симптом раку стравоходу на ранній стадії, який проявляється під час їжі.

Рак стравоходу описується, як локалізований в будь-якому місці стравоходу. Через це проблеми з ковтанням можуть виникнути на ранніх стадіях.

– Якщо ви виявите, що задихаєтеся або починаєте кашляти, коли їсте або п’єте, або ви повертаєте їжу назад після спроби проковтнути, це можуть бути ознаки дисфагії, – зазначає Хуссейн Абдех.

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За його словами, іноді їжа повертається через ніс. Ви можете виявити, що у вас постійно течуть слюні або ви відчуваєте, що щось застрягло в горлі або грудях.

Цей симптом раку вважається ранньою попереджувальним ознакою, оскільки з’являється на ранніх стадіях. Однак ви можете не відразу помітити дисфагію, так як вона часто починається досить легко.

– Однак у міру зростання раку отвір в стравоході буде зменшуватися і ваш стан буде погіршуватися, – попереджає експерт.

Хоча дисфагія є ранньою ознакою раку стравоходу, це не єдиний симптом, пов’язаний з цим захворюванням.

Інші симптоми раку стравоходу:

нудота;

блювота;

кислотний рефлюкс;

печія;

кашель;

втрата апетиту;

утома;

біль у грудях;

хрипкий голос.

– Багато симптомів раку стравоходу можуть бути оманливі, оскільки більшість з них здаються досить буденними з самого початку, – додав Хуссейн.

Тобто спочатку більшість хворих можуть відмахнутися від них, мовляв, пройде через день або близько того.

На щастя, ви можете багато чого зробити, щоб знизити ризик цього раку, в тому числі відмовитися від алкоголю та тютюну, а також дотримуватися здорового харчування й способу життя, підкреслює експерт.

Джерело: Express