Головний фармацевт компанії Medicine Direct у Великій Британії Хуссейн Абдех пояснив, як визначити симптом раку стравоходу на ранній стадії, який проявляється під час їжі.
Рак стравоходу описується, як локалізований в будь-якому місці стравоходу. Через це проблеми з ковтанням можуть виникнути на ранніх стадіях.
– Якщо ви виявите, що задихаєтеся або починаєте кашляти, коли їсте або п’єте, або ви повертаєте їжу назад після спроби проковтнути, це можуть бути ознаки дисфагії, – зазначає Хуссейн Абдех.
За його словами, іноді їжа повертається через ніс. Ви можете виявити, що у вас постійно течуть слюні або ви відчуваєте, що щось застрягло в горлі або грудях.
Цей симптом раку вважається ранньою попереджувальним ознакою, оскільки з’являється на ранніх стадіях. Однак ви можете не відразу помітити дисфагію, так як вона часто починається досить легко.
– Однак у міру зростання раку отвір в стравоході буде зменшуватися і ваш стан буде погіршуватися, – попереджає експерт.
Хоча дисфагія є ранньою ознакою раку стравоходу, це не єдиний симптом, пов’язаний з цим захворюванням.
Інші симптоми раку стравоходу:
- нудота;
- блювота;
- кислотний рефлюкс;
- печія;
- кашель;
- втрата апетиту;
- утома;
- біль у грудях;
- хрипкий голос.
– Багато симптомів раку стравоходу можуть бути оманливі, оскільки більшість з них здаються досить буденними з самого початку, – додав Хуссейн.
Тобто спочатку більшість хворих можуть відмахнутися від них, мовляв, пройде через день або близько того.
На щастя, ви можете багато чого зробити, щоб знизити ризик цього раку, в тому числі відмовитися від алкоголю та тютюну, а також дотримуватися здорового харчування й способу життя, підкреслює експерт.
Джерело: Express