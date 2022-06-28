Главный фармацевт компании Medicine Direct в Великобритании Хуссейн Абдех объяснил, как определить симптом рака пищевода на ранней стадии, который проявляется во время еды.

Рак пищевода описывается, как локализованный в любом месте пищевода. Из-за этого проблемы с глотанием могут возникнуть на ранних стадиях.

— Если вы обнаружите, что задыхаетесь или начинаете кашлять, когда едите или пьете, или вы возвращаете пищу обратно после попытки проглотить, это могут быть признаки дисфагии, — отмечает Хуссейн Абдех.

По его словам, иногда пища возвращается через нос. Вы можете обнаружить, что у вас постоянно текут слюни или вы чувствуете, что что-то застряло в горле или груди.

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Этот симптом рака считается ранним предупредительным признаком, поскольку он появляется на ранних стадиях. Однако вы можете не сразу заметить дисфагию, так как она часто начинается довольно легко.

— Однако по мере роста рака отверстие в пищеводе будет уменьшаться и вам будет становится все хуже, — предупреждает эксперт.

Хотя дисфагия является ранним признаком рака пищевода, это не единственный симптом, связанный с этим заболеванием.

Другие симптомы рака пищевода:

т ошнота;

р вота;

к ислотный рефлюкс;

и зжога;

к ашель;

п отеря аппетита;

у сталость;

б оль в груди;

х риплый голос.

— Многие симптомы рака пищевода могут быть обманhttps://www.express.co.uk/life-style/health/1630553/oesophageal-cancer-symptoms-dysphagia-problems-swallowing-signчивы, поскольку большинство из них кажутся довольно обыденными с самого начала, — добавил Хуссейн.

То есть сначала большинство больных могут отмахнуться от них, мол, пройдет через день или около того.

К счастью, вы можете многое сделать, чтобы снизить риск этого рака, в том числе отказаться от алкоголя и табака, а также придерживаться здорового питания и образа жизни, подчеркивает эксперт.

Источник: Express