Специалисты министерства здравоохранения Украины подготовили рекомендации по оказанию доврачебной помощи в случае возникновения рвоты.

— Рвота — это внезапный выброс желудочного содержимого через рот вследствие сильных спазмов мышц живота и грудной клетки, — уточняют медики.

По их словам, причин возникновения у человека рвоты много: от заболевания желчевыводящих путей до психических заболеваний.

Доврачебная помощь при рвоте

Если пострадавший находится в сознании:

помочь занять сидячее положение с наклоном вперед;

поставить к ногам емкость для рвоты;

поддерживать голову, положив свою ладонь на лоб пострадавшего;

после рвоты дать пострадавшему воды для полоскания ротовой полости и умывания.

Если пострадавший находится без сознания или не контролирует свои движения: