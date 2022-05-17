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Как оказать доврачебную помощь при рвоте — советы

17 мая 2022, 14:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
перша допомога
Источник: Depositphotos

Специалисты министерства здравоохранения Украины подготовили рекомендации по оказанию доврачебной помощи в случае возникновения рвоты.

— Рвота — это внезапный выброс желудочного содержимого через рот вследствие сильных спазмов мышц живота и грудной клетки, — уточняют медики.

По их словам, причин возникновения у человека рвоты много: от заболевания желчевыводящих путей до психических заболеваний.

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Доврачебная помощь при рвоте

Если пострадавший находится в сознании:

  • помочь занять сидячее положение с наклоном вперед;
  • поставить к ногам емкость для рвоты;
  • поддерживать голову, положив свою ладонь на лоб пострадавшего;
  • после рвоты дать пострадавшему воды для полоскания ротовой полости и умывания.

Если пострадавший находится без сознания или не контролирует свои движения:

  • перевернуть в стабильное положение на бок;
  • присматривать за пострадавшим до приезда медиков.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины, поради лікаря, швидка допомога
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