Специалисты министерства здравоохранения Украины подготовили рекомендации по оказанию доврачебной помощи в случае возникновения рвоты.
— Рвота — это внезапный выброс желудочного содержимого через рот вследствие сильных спазмов мышц живота и грудной клетки, — уточняют медики.
По их словам, причин возникновения у человека рвоты много: от заболевания желчевыводящих путей до психических заболеваний.
Доврачебная помощь при рвоте
Если пострадавший находится в сознании:
- помочь занять сидячее положение с наклоном вперед;
- поставить к ногам емкость для рвоты;
- поддерживать голову, положив свою ладонь на лоб пострадавшего;
- после рвоты дать пострадавшему воды для полоскания ротовой полости и умывания.
Если пострадавший находится без сознания или не контролирует свои движения:
- перевернуть в стабильное положение на бок;
- присматривать за пострадавшим до приезда медиков.