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Як надати долікарську допомогу при блюванні – поради

17 Травня 2022, 14:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
перша допомога
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України підготували рекомендації щодо надання долікарської допомоги у разі виникнення блювання.

– Блювання – це раптовий викид шлункового вмісту через рот внаслідок сильних спазмів м’язів живота і грудної клітини, – уточнюють медики.

За їхніми словами, причин виникнення у людини блювання багато: від захворювання жовчовивідних шляхів до психічних захворювань.

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Долікарська допомога при блювання

Якщо потерпілий знаходиться в свідомості:

  • допомогти зайняти сидяче положення з нахилом вперед;
  • поставити до ніг ємність для блювання;
  • підтримувати голову, поклавши свою долоню на лоб потерпілого;
  • після блювання дати потерпілому води для полоскання ротової порожнини і вмивання.

Якщо потерпілий знаходиться без свідомості або не контролює свої рухи:

  • перевернути в стабільне положення на бік;
  • доглядати за постраждалим до приїзду медиків.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України, поради лікаря, швидка допомога
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