Фахівці Міністерства охорони здоров’я України підготували рекомендації щодо надання долікарської допомоги у разі виникнення блювання.
– Блювання – це раптовий викид шлункового вмісту через рот внаслідок сильних спазмів м’язів живота і грудної клітини, – уточнюють медики.
За їхніми словами, причин виникнення у людини блювання багато: від захворювання жовчовивідних шляхів до психічних захворювань.
Долікарська допомога при блювання
Якщо потерпілий знаходиться в свідомості:
- допомогти зайняти сидяче положення з нахилом вперед;
- поставити до ніг ємність для блювання;
- підтримувати голову, поклавши свою долоню на лоб потерпілого;
- після блювання дати потерпілому води для полоскання ротової порожнини і вмивання.
Якщо потерпілий знаходиться без свідомості або не контролює свої рухи:
- перевернути в стабільне положення на бік;
- доглядати за постраждалим до приїзду медиків.