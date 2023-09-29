Любая женщина, у которой двое кровных родственников (по материнской или отцовской линии), например, бабушка, мать, тетя или сестра, болели раком молочной железы, имеет больше шансов тоже заболеть этой болезнью.

Если же у женщины есть несколько кровных родственников, у которых диагностировали рак молочной железы, считается, что она имеет отягощенную семейную историю и повышенный риск заболеть.

Есть и еще один маркер. Если близкие родственницы заболели раком груди после 50 лет да еще и в сочетании раком яичников, риск заболеть у потомков увеличивается в разы.

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Можно ли из этого сделать вывод, что женщина, унаследовавшая генную мутацию, не избежит рака молочной железы?

Совсем нет!

Онколог Кристина Никсон уверяет, что женщины с отягощенным семейным анамнезом, должны уменьшить риск развития рака молочной железы. Это вполне реально.

По словам врача, этого можно достичь с помощью:

физической активности, спорта;

удержания здорового веса;

потребления большего количества свежих фруктов и овощей.

Онколог советует курящим женщинам бросить курить, всем ограничить употребление алкоголя, отдавая предпочтение бокалу красного вина.

Маммографию, которую обычно советуют ежегодно проходить женщинам после 50 лет, женщинам с отягощенной семейной историей рака надо проходить в более молодом возрасте.

И отслеживать даже незначительные изменения в размере или форме груди.

Появление любых уплотнений, изменение цвета кожи — повод обратиться к врачу, чтобы получить дальнейшую консультацию и пройти соответствующее обследование.

Выявление опухоли на ранних стадиях успешно лечится.

В некоторых случаях женщины, которые являются носителями гена, связанного с раком молочной железы, чтобы предотвратить развитие болезни, прибегают к гормональной терапии или даже к удалению молочной железы или яичников.

В любом случае стоит прислушаться к рекомендациям онкологов и генетиков, чтобы понять целесообразность таких радикальных шагов.

Ведь исследования ученых доказывают, что только 1 из 15 случаев рака молочной железы вызван генной мутацией, унаследованной именно от родственников.

У некоторых женщин с диагностированным раком груди нет семейного анамнеза этого заболевания, то есть никто в роду не болел раком молочной железы.

Поэтому ученые делают вывод, что генная мутация может быть также приобретенной, а не только наследственной.

Источник: News Medical